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《賭神》飾演周潤發拍檔 向華強罕曝香港江湖實況

《賭神》飾演周潤發拍檔 向華強罕曝香港江湖實況向華強（右）曾在經典電影《賭神》飾演周潤發的好拍檔龍五。（香港星島日報）
 

〔記者林南谷／綜合報導〕77歲香港影視大亨向華強與縱橫影壇數10載，近日罕見暢談香港江湖真實面貌，引發熱議。他坦言經典電影如《古惑仔》及《無間道》劇情，在一定程度上反映昔日香港社會實況，但現實中的臥底世界，遠比電影描寫的更加深入。

影片中，向華強先笑稱自己對「大哥」這個稱號相當抗拒，直言現今香港，江湖領袖的角色已變得「極為艱鉅」。他解釋如今的幫派生態與過去截然不同，以往是手下們費盡心思去供奉領袖，現在卻反過來，變成了領袖必須設法謀生，以維持整個團隊開銷，箇中辛酸不足為外人道。

《賭神》飾演周潤發拍檔 向華強罕曝香港江湖實況向太陳嵐與香港影業大亨向華強結婚逾40年，感情依舊堅若磐石。（香港星島日報）

 

談及臥底文化，向華強透露香港警方的部署遠超外界想像，早已在各大幫派中安插了為數眾多的眼線，其規模甚至比電影《無間道》劇情還要龐大。他更以自己出品電影《逃學威龍》作比喻，指警方會從警校學員中挑選外形與氣質酷似「古惑仔」年輕人，派往幫派中進行長期潛伏。

對於臥底工作的危險性，向華強有著獨到見解，認為在香港臥底被揭穿身份而遭遇殺身之禍的情況極為罕見，他說：「這類情節大多只會發生在如南美洲等地的龐大販毒集團中。」相反地，在香港成功完成臥底任務，不僅能全身而退，更有極大機會獲得功勳，成為晉升的快捷方式。

 

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