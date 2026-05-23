庾澄慶《歌手2026》遭淘汰！鏡頭拍下「笑容瞬間消失」 一句話藏真實心境

〔記者邱奕欽／台北報導〕64歲「哈林」庾澄慶22日在音樂節目《歌手2026》演唱經典歌曲《讓我一次愛個夠》爵士改編版，最終僅拿下2.01%得票率、約40票排名第9慘遭淘汰。鏡頭拍下他得知結果瞬間「笑容消失、眉頭深鎖」的神情，引爆外界熱議。

64歲庾澄慶在節目中遭淘汰後，鏡頭捕捉到神情瞬間凝重。（組合照，翻攝自微博）

庾澄慶以慢板爵士風重新演繹代表作《讓我一次愛個夠》，未料成績墊底遭到淘汰。直播畫面中，庾澄慶在結果公布時不斷確認耳機與麥克風，表情明顯僵住，主持人何炅邀請發言時，他多次以「沒事」、「沒關係」帶過，最後僅淡淡說出：「沒什麼好說的，就這樣了，一日遊，人生就是這樣。」同行的音樂合夥人趙一橙更直言「沒準備淘汰感言」，並質疑音樂被過度競技化。

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畫面曝光後，部分網友與樂評人認為庾澄慶神情太過凝重，「淘汰就擺臭臉不太體面」，甚至直言若換成年輕歌手，恐怕早被輿論炎上。不過更多觀眾則替他發聲，指出庾澄慶為節目精心準備多達6首歌，卻頻頻遭節目組否決，加上現場還傳出收音問題，導致演出效果不如預期。

面對外界爭議，庾澄慶隔天發文寫下「長沙一日遊！能堅持做自己喜歡的音樂並被你們聽到！值了！」以豁達態度回應風波，也讓不少網友大讚「這才是真正的資深藝人風度」、「認真對待舞台的人，失落很正常」。

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