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娛樂 電視

泰國女神靠抓魚吸2700萬觀看！自爆險為隆乳放鳥錄影

〔記者林欣穎／台北報導〕融融與搭檔黃可欣主持八大《自由的旅行者》，日前在當地素有「鄉野女神」稱號的網紅Mint陪同下，體驗徒手抓鱔魚。見到野生鱔魚體型粗壯，不僅融融目瞪口呆，對蛇、蚯蚓這類形狀動物就超級害怕的黃可欣，這回反應是驚慌失措、頻頻尖叫。

融融（中）、黃可欣（右），在泰國網紅Mint陪同下，體驗徒手抓鱔魚。（八大電視提供）融融（中）、黃可欣（右），在泰國網紅Mint陪同下，體驗徒手抓鱔魚。（八大電視提供）

網紅Mint講解捕捉訣竅的同時，融融因為不熟悉力道而導致鱔魚脫鉤逃走，眼見就差臨門一腳，鏡頭前的Mint露出傻眼表情，一旁的黃可欣竟不小心口出髒話，乖乖女形象瞬間失守。

融融（右）、黃可欣前進昭披耶河，釣野生泰國蝦。（八大電視提供）融融（右）、黃可欣前進昭披耶河，釣野生泰國蝦。（八大電視提供）

外型亮麗的Mint在泰國因常常直播下田抓魚而圈粉無數，在社群擁有高達70萬粉絲追蹤，拍攝的影片更創下2700萬觀看次數，她笑說：「不像一般人的業配代言是化妝品、衣服、包包，找我的都是拖拉機、農耕機、農噴無人機等農田大型機具。」融融忍不住讚嘆：「她真的不只是網紅，更是一位貨真價實的農人。」自然不做作的Mint也大方自曝，她一度想放鳥《自由的旅行者》的通告，原因竟然是「為了想在節目中漂亮地出現，我安排了要去隆乳，可惜沒預約到時間，我就乖乖來錄影了！」

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