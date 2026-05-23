湯蘭花攜晚輩看家族血淚 高慧君憶姑姑高菊花生前叮囑「再難都要有氣色」

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《傳奇女伶高菊花》記錄白色恐怖受難者高一生的長女高菊花以藝名「派娜娜」在舞台上的絕代風華，更首度揭開台灣白色恐怖歷史中，最殘酷、最令人心碎的女性傷痕。

湯蘭花（左）與歌手高慧君一起觀賞紀錄片《傳奇女伶 高菊花》，來看他們共同的親人高菊花的故事。（野火樂集提供）

片中高菊花自述遭情治單位威脅去與國外使節交際，被迫參與跨國諜報任務的不堪過往。當時她父親遭槍決，她淪為情治單位嚴密監控並利用的工具，她看似輕描淡寫實則充滿沉痛重量的吐露說：「你們知道，我以前還有任務的嗎？」當時正值冷戰時期，波蘭船隻被國軍劫持到高雄港，高菊花在政府高官的威脅與利誘下，被迫捲入勸服共產黨員投奔自由的跨國特務任務。

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這段過去在片中也藉由作家林蔚昀在查找波蘭文件的過程中，證實高菊花這段不為人知的特務身分與非人遭遇，歷史真相的血淋淋互證，令全場觀眾無不心疼落淚。

年輕時的高菊花，外型出色又有才華。（野火樂集提供）

許久不見的湯蘭花也帶著家族晚輩高慧君等人進戲院觀賞本片，高一生是高慧君的祖父，高一生的太太則是湯蘭花的姑姑，當時與高一生同時受難遭槍決的湯守仁也是他們關係緊密的親人。

高慧君分享與湯蘭花在影廳外的合照，表示：「表姑湯蘭花帶著我們去看大姑姑（高菊花）的紀錄片。短短的一小時10分，勾起我所有對她的記憶跟我曾從她那裡得到的故事與心事。」

她也分享跟高菊花可愛的互動，「最後一次見面，她塞給我一隻豔紅色的口紅，告訴我，再難都要顯得有氣色。」並感性說：「忘了那口紅的顏色，但忘不了那柔和也堅毅的眼神。」認為高菊花依然是個想飛的小女孩，更是人生的巨星。

《傳奇女伶 高菊花》全台現正熱映中。

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