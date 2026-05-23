（專訪）陳奕深夜陽台淚崩！五分埔千金妻剛產女 一句話救了他

〔記者蕭方綺／專訪〕陳奕從2006年出道，當過歌手、演員，近日首擔任台劇《男公館》製作人，還親自「下海」飾演性愛成癮的男公關。天秤座的他個性長袖善舞，這回當起製作人，更希望所有事情都能面面俱到，「所有人都是我自己找來的，因為大家都太挺我了，我就會想做到公平，不想漏掉任何人。」也因此壓力大到爆棚，甚至曾在半夜獨自站在家中陽台崩潰落淚。

陳奕2006年出道，當過歌手、演員。（記者潘少棠攝）

他老婆「五分埔成衣廠千金」紀曦晨去年11月剖腹產下女兒，他提到當時老婆剛生寶寶、戲在後置，加上原本的珠寶生意，他三方面燃燒，一直自責沒時間照顧家庭、陪伴妻女，有天晚上在陽台竟然感傷到眼淚嘩啦嘩啦就落下，「老婆來抱著我，跟我說『沒關係，你盡力就好』。」這句話接住了當時分身乏術的他。

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比起演員、製作人的身分，他坦言現階段最難的其實是「當爸爸」。談到老婆時，他滿是愧疚，尤其前陣子才6個月大的女兒接連感染諾羅病毒、感冒、流鼻水，老婆幾乎得獨自照顧孩子，讓他看了相當心疼，「她沒有真的抱怨，只是有說過我沒有太多時間陪她，我也理解她剛生完小孩，情緒起伏比較大。」

陳奕（右）和老婆「五分埔成衣廠千金」紀曦晨，去年11月喜迎愛女。（資料照，陳奕提供）

不過只要看到女兒的笑容，陳奕又瞬間被融化。他透露夫妻倆目前採輪班制照顧小孩，「我是夜班，老婆是早班。」最近女兒生病後，更讓兩人的睡眠徹底被打亂，「半夜兩點起來一次、五點又一次，睡眠整個被重置。」

提到這次在《男公館》中飾演性愛成癮的男公關，陳奕坦言，一開始其實並不打算演出，「因為第一次當製作人，只想專心把製作做好。」但角色始終找不到適合人選，最後和編劇討論後，認為角色其實很有發揮空間，乾脆決定親自上陣。

陳奕（左二）找來羅宏正（左起）、吳思賢、石知田和周予天，在《男公館》裡詮釋各自有故事的男公關。（艾瑞克艾斯提供）

至於戲外是否也對性愛「極度亢奮」？他則笑著否認：「不到成癮啦，但我對這件事不會害怕，畢竟小孩都生出來了。」

此外，《男公館》除了男公關演員陣容吸睛，客串卡司同樣相當華麗。過去曾是他師兄的何潤東，也驚喜現身劇中。陳奕透露，「我跟監製Ben哥直接打電話給他，他一口就答應了。」何潤東在劇中第5集藏有彩蛋式登場，至於角色內容，他則賣關子笑說：「他不是來脫的，但每次出現都穿超性感。」

陳奕首擔任台劇《男公館》製作人，還親自「下海」飾演性愛成癮的男公關。（記者潘少棠攝）

陳奕也提到，《男公館》全劇10集共砸下5000萬成本，光是30多位演員的卡司規模，就讓預算很難壓低。他還曾向有監製經驗的溫昇豪請益製作甘苦，「他之前的戲賠了七、八千萬，但他跟我說，品質做好，有些錢真的不能省。」

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