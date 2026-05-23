自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（專訪）陳奕深夜陽台淚崩！五分埔千金妻剛產女 一句話救了他

〔記者蕭方綺／專訪〕陳奕從2006年出道，當過歌手、演員，近日首擔任台劇《男公館》製作人，還親自「下海」飾演性愛成癮的男公關。天秤座的他個性長袖善舞，這回當起製作人，更希望所有事情都能面面俱到，「所有人都是我自己找來的，因為大家都太挺我了，我就會想做到公平，不想漏掉任何人。」也因此壓力大到爆棚，甚至曾在半夜獨自站在家中陽台崩潰落淚。

陳奕2006年出道，當過歌手、演員。（記者潘少棠攝）陳奕2006年出道，當過歌手、演員。（記者潘少棠攝）

他老婆「五分埔成衣廠千金」紀曦晨去年11月剖腹產下女兒，他提到當時老婆剛生寶寶、戲在後置，加上原本的珠寶生意，他三方面燃燒，一直自責沒時間照顧家庭、陪伴妻女，有天晚上在陽台竟然感傷到眼淚嘩啦嘩啦就落下，「老婆來抱著我，跟我說『沒關係，你盡力就好』。」這句話接住了當時分身乏術的他。

比起演員、製作人的身分，他坦言現階段最難的其實是「當爸爸」。談到老婆時，他滿是愧疚，尤其前陣子才6個月大的女兒接連感染諾羅病毒、感冒、流鼻水，老婆幾乎得獨自照顧孩子，讓他看了相當心疼，「她沒有真的抱怨，只是有說過我沒有太多時間陪她，我也理解她剛生完小孩，情緒起伏比較大。」

陳奕（右）和老婆「五分埔成衣廠千金」紀曦晨，去年11月喜迎愛女。（資料照，陳奕提供）陳奕（右）和老婆「五分埔成衣廠千金」紀曦晨，去年11月喜迎愛女。（資料照，陳奕提供）

不過只要看到女兒的笑容，陳奕又瞬間被融化。他透露夫妻倆目前採輪班制照顧小孩，「我是夜班，老婆是早班。」最近女兒生病後，更讓兩人的睡眠徹底被打亂，「半夜兩點起來一次、五點又一次，睡眠整個被重置。」

提到這次在《男公館》中飾演性愛成癮的男公關，陳奕坦言，一開始其實並不打算演出，「因為第一次當製作人，只想專心把製作做好。」但角色始終找不到適合人選，最後和編劇討論後，認為角色其實很有發揮空間，乾脆決定親自上陣。

陳奕（左二）找來羅宏正（左起）、吳思賢、石知田和周予天，在《男公館》裡詮釋各自有故事的男公關。（艾瑞克艾斯提供）陳奕（左二）找來羅宏正（左起）、吳思賢、石知田和周予天，在《男公館》裡詮釋各自有故事的男公關。（艾瑞克艾斯提供）

至於戲外是否也對性愛「極度亢奮」？他則笑著否認：「不到成癮啦，但我對這件事不會害怕，畢竟小孩都生出來了。」

此外，《男公館》除了男公關演員陣容吸睛，客串卡司同樣相當華麗。過去曾是他師兄的何潤東，也驚喜現身劇中。陳奕透露，「我跟監製Ben哥直接打電話給他，他一口就答應了。」何潤東在劇中第5集藏有彩蛋式登場，至於角色內容，他則賣關子笑說：「他不是來脫的，但每次出現都穿超性感。」

陳奕首擔任台劇《男公館》製作人，還親自「下海」飾演性愛成癮的男公關。（記者潘少棠攝）陳奕首擔任台劇《男公館》製作人，還親自「下海」飾演性愛成癮的男公關。（記者潘少棠攝）

陳奕也提到，《男公館》全劇10集共砸下5000萬成本，光是30多位演員的卡司規模，就讓預算很難壓低。他還曾向有監製經驗的溫昇豪請益製作甘苦，「他之前的戲賠了七、八千萬，但他跟我說，品質做好，有些錢真的不能省。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中