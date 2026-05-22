（影）日本女偶像出道3天就翻車 包廂「只穿胸罩」狂歡片瘋傳

森薺出道3天後就被爆出黑料。（翻攝自X）

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〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團「HIGH SPIRITS」新成員森薺，本月15日才在新宿進行出道首演，短短3天就被爆出黑料，疑似在KTV包廂飲酒作樂，還把上半身衣服脫到僅剩下一件胸罩，開心哈哈大笑。影片曝光後吸引超過7700萬人次瀏覽，森薺本人則發出道歉聲明，證明影中人的確是她本人。

日本偶像女團「HIGH SPIRITS」新成員森薺跟朋友飲酒狂歡的影片曝光。（翻攝自X）

僅短短4秒的影片當中，森薺和另一名女子開心的笑著，兩人的上半身都僅著胸罩，下半身則穿短裙，桌上則擺滿了空酒瓶及許多杯酒，看得出來玩得很嗨。影片曝光後，森薺隔日轉發網友爆料影片，證實影片中就是她，同時對於影片所帶來的困擾「深表歉意」。

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森薺承認影片中的人是她。（翻攝自X）

森薺說：「源於過去我的常識和道德觀念不成熟，只按照自己的想法行事。現在回想起來，我對自己當時的行為深感後悔，我認為做出這樣的行為是不理智的。我也對這件事對粉絲、相關人士，以及隊友們帶來困擾感到抱歉。」、「我不知道未來還會有哪些事情曝光。但是，自從我決定成為偶像以來，我一直在反思自己的行為和思考方式，並且沒有再犯過類似的錯誤。」

森薺希望透過未來的表現，重新獲得大家的信任，公司也願意給她機會，原諒了她的過錯。

經紀公司願意再給森薺一次機會。（翻攝自X）

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