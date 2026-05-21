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娛樂 最新消息

台灣本土串流引進直式韓劇！朴寶英電影直的也能看

〔記者廖俐惠／綜合報導〕本土串流影音平台CATCHPLAY+邁入十週年，今天（21日）舉行記者會，宣布以「深耕影視、翻轉視界、全域推廣」為核心，開啟全新的篇章，一次發布多項在內容與平台的新突破，包括多部全台首播之電影、美劇、華語劇，並新增直式輕短劇，讓平台成為一站匯集「長劇、頻道、短劇」的全影視平台。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞。（CATCHPLAY提供）CATCHPLAY集團執行長楊麗貞。（CATCHPLAY提供）

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示：「很開心我們完成了第一個十年，CATCHPLAY+這個來自台灣的平台與團隊，不管是在影視內容、平台技術、跨國擴展上都累積了珍貴的經驗和合作夥伴體系，這些就是我們下一個十年的養分。接下來，我們希望能從大家印象中的『內容精品店』轉型為面向大眾的『全影視平台』，進入更多用戶的生活中。」

CATCHPLAY+今天正式推出質感輕影劇新體驗，面對直式觀影已成為行動娛樂不可擋的趨勢，CATCHPLAY+在手機版APP上特別打造了9：16的直式全螢幕體驗，加上免費試看及直覺化的短劇專屬功能，讓用戶在通勤、午休等零碎時刻，除了長版影劇、頻道直播之外，也能在手機上享受可以馬上入戲的沉浸短劇。

首批上架短劇走韓風路線，一次宣布與南韓四大內容業者合作，包含與南韓影劇領導業者CJ ENM HK旗下tvN和b.able引進直式韓劇，另與全新短影劇平台Sero獨家合作，主攻百看不厭的韓影、韓劇直式體驗，所有在南韓Sero上架的影劇皆會在CATCHPLAY+台灣、印尼、新加坡平台同步更新。首波上架亮點包括由朴寶英主演的經典愛情電影《婚禮的那一天》直式再造版以及數十部韓系短劇，並將每週更新，在台灣皆包含在現有訂閱方案中，用戶無需額外付費即可觀看。同時在『CATCHPLAY LITE』專區，非付費會員也能一鍵解鎖所有輕短劇的精選免費集數。

除了引進直式韓劇外，現場更進一步發布將聯合旗下 影響原創影視與《夫婦的世界》、《梨泰院Class》、《黑白大廚：料理階級大戰》 製作公司SLL Joongang展開「直感時刻 : 華語輕短劇」系列的共同開發計畫，在台灣方面更邀請了大慕影藝金牌監製林昱伶、金獎編劇呂蒔媛加入，共同開發台韓合製的亞洲奇幻輕短劇，藉由跨國協作，定義新世代影像敘事。

執行長楊麗貞強調 : 「直式觀影是難以逆轉的趨勢，但希望觀看方式的不同，改變的是敘事速度與角度，而不是放棄好故事的價值。因此期許我們直式輕短劇能做到比長劇更輕盈，比短劇更有質感。」

CATCHPLAY今天舉行記者會。（CATCHPLAY提供）CATCHPLAY今天舉行記者會。（CATCHPLAY提供）

針對國內與海外策略夥伴，CATCHPLAY+亦持續深化合作與整合，五月起與國內領先寬頻與有線電視多系統業者（MSO） 中嘉寬頻 擴大合作，全面服務數位機上盒及傳統雙向盒用戶，預載機上盒達90萬家戶。同時宣布與國內主要有線電視系統業者 台灣寬頻 展開合作，近期將成為台灣寬頻第一個緊密合作的串流影音平台。

在國際市場方面，則將與印尼電信巨頭Telkomsel及XLSMART擴大家用寬頻與行動服務的深度整合，預期在既有的CATCHPLAY+高質感影劇內容之外，加入專為手機打造的直式輕短劇服務，將家用場域的深度整合經驗，擴展至行動網路，幫助電信夥伴增加5G網路的數據使用量。

隨著智慧座艙與連網車輛發展，車內乘坐、等待與旅途休憩，也成為影音娛樂的新場域CATCHPLAY+與 peri展開合作，透過DTS AutoStage™系統使影音服務成為駕乘體驗的一部分，提升移動過程中的影音使用情境與便利性。此合作預計於2026年7月啟動，初期將導入台灣、印尼、新加坡部分豪華車款，用戶可直接透過車內螢幕觀看熱門影劇與頻道內容。CATCHPLAY+開啟由居家、行動到駕乘的「全場景覆蓋」。

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