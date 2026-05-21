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娛樂 最新消息

（影）重讀天月認家被搜出違禁品！慶幸孫安佐被捕「是非常好的事」

重讀稱過去兩年當保母，私下幫孫安佐阻止了非常多災難。（資料照，記者塗建榮攝）重讀稱過去兩年當保母，私下幫孫安佐阻止了非常多災難。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐的火槍風暴持續延燒，其經紀人「重讀天月」在發布上集影片後，隨即再度拋出「下集」澄清。重讀天月坦承自己家也遭到波及並搜出違禁品，更語出驚人地表示，孫安佐這次被警方逮捕「是非常好的事」，因為如果再不制止，放任他繼續研究武器，未來恐怕會鬧出人命。

重讀天月談及自己也遭到警方搜查：「我（家）被搜到違禁品的這件事情，對不起各位。」 隨後他對著鏡頭深深鞠躬，態度坦然地表示：「我認為做錯了就是道歉，進而修改成為更好的人，沒有什麼好說的。所有一切都交給司法調查。」 他直言人非聖賢：「沒有人是完美的人，我也會犯錯。勇於面對跟承擔，用行動成為更好的人。」

回顧與孫安佐合作的點滴，重讀天月滿是無奈，透露自己在幕後替孫安佐收拾了無數殘局：「過去我在跟孫安佐合作的這兩年期間，我阻止過了非常多災難的發生。」他更控訴媒體總是選擇性報導，抹煞了團隊過去的努力：「之外，也有很多好的成績單，拳賽、公益。還有我帶著他去拍攝跟父母的溫馨的過節畫面，你們怎麼都沒有報？還有他車子跟我一起在土石流差點被沖走的時候，我也跟他一起拯救了彼此生命。」他痛心表示，眼看心血一夕毀於一旦，自己絕對是「屬於最難過的人之一」。

重讀天月慶幸孫安佐被抓，直呼放任下去恐傷害他人。（翻攝自IG）重讀天月慶幸孫安佐被抓，直呼放任下去恐傷害他人。（翻攝自IG）

雖然不捨，但面對孫安佐對武器近乎瘋狂的執著，重讀天月話鋒一轉，認為這次檢調大動作抓人，對孫安佐而言反而是最好的安排：「這次的事件我認為是非常好的事。凡事發生都是最好的安排」他隨後更驚爆若公權力再不介入，後果恐不堪設想：「如果沒有制止孫的話，我們也不知道孫安佐在持續研究這樣的武器，會不會在未來去傷害到自己，或是傷害到他人。若這件事情真的發生了，我覺得才是最無可挽救的錯誤跟遺憾。」 他認為孫安佐必須趁這次進去好好面壁思過：「孫安佐需要去面對自己的行為，並且成長，變成一個更好的人。」

最後，重讀天月也將矛頭對準網路上落井下石的酸民，「最後我想說，蹭話題我覺得都很正常，但如果你是惡意編造謊言的鳥人，造謠想要去看別人受傷、過得不好的話，那也代表你是一個很深刻、見不得別人好的人。」 他在影片結尾呼籲外界停止盲目獵巫，多給他人一點善良與力量。

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