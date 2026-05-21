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娛樂 最新消息

賈永婕遭轟看不起台灣！林大鈞列「韓國瑜等人中國學歷」 點名蔣萬安也赴美

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕日前一句「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊」掀起爭議，不只遭資深媒體人周玉蔻連番開嗆，更被部分網友質疑「把女兒送到美國念書，是不是看不起台灣教育」。對此，董事長樂團貝斯手「鈞董」林大鈞火力全開聲援賈永婕，還點名多位曾赴中國、美國求學的台灣政治人物，瞬間引發討論。

賈永婕強調女兒赴美念書不代表看不起台灣，指外界刻意混淆視聽、惡意解讀。（本報資料照）賈永婕強調女兒赴美念書不代表看不起台灣，指外界刻意混淆視聽、惡意解讀。（本報資料照）

賈永婕昨（20日）親自在社群發文回應，強調女兒赴美念書是事實，但不代表看不起台灣，「不同的選擇，沒有高低，更不該被曲解成對這片土地的不認同。」她認為部分言論刻意混淆視聽，把孩子出國求學直接解讀成否定台灣教育，根本是惡意解讀，也呼籲外界尊重每個家庭與孩子適合的道路。

對此，林大鈞則在該篇貼文下發聲為賈永婕抱不平，直言「沈伯洋跟蔣萬安也都是在美國唸書的啊！」相關發言曝光後，許多網友湧入留言支持，認為出國留學與是否認同台灣根本無關。面對有人質疑「為什麼血統純正的台灣人也要去美國念書？台灣一般人念的學校不好嗎？」林大鈞更直接貼出《維基百科》資料反擊。

林大鈞（圖）發聲力挺賈永婕，並列出韓國瑜、傅崐萁等多名具中國學歷背景的政治人物反擊酸民。（組合照經馬賽克處理，本報資料照、翻攝自臉書）林大鈞（圖）發聲力挺賈永婕，並列出韓國瑜、傅崐萁等多名具中國學歷背景的政治人物反擊酸民。（組合照經馬賽克處理，本報資料照、翻攝自臉書）

林大鈞列出多名曾赴中國求學的台灣政治人物，包括韓國瑜曾赴北京大學政府管理學院博士班進修、傅崐萁曾於廣州暨南大學攻讀博士班、陳玉珍擁有北京大學法學碩士學位，以及高金素梅、萬美玲等人皆具中國學歷背景，最後反問一句「這啥？」藉此諷刺相關批評標準不一，也讓整起風波持續延燒。

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