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娛樂 最新消息

去年3分之1座位因觀眾太激動而受損 澳洲猛男秀再於百年糖廠演出

澳洲雷霆猛男SHOW再度造訪十鼓文創園區，超人氣表演者集結。（十鼓文創授權拍攝、記者吳俊鋒攝）澳洲雷霆猛男SHOW再度造訪十鼓文創園區，超人氣表演者集結。（十鼓文創授權拍攝、記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕去年因為觀眾看得太激動、失控，造成3分之1座位受到毀損的「Australia’s Thunder From Down Under 澳洲雷霆猛男SHOW」，團隊再度造訪由舊仁德糖廠變身的十鼓文創園區，本週六起熱鬧演出，結合現有的環境氛圍，工業遺產成狂野舞台，以《女王面具之夜》為主題，營造神秘又華麗的電影場景，帶來限定版的沉浸式體驗。

去年深受歡迎的澳洲雷霆猛男SHOW，將再度於十鼓文創園區演出。（十鼓文創授權拍攝、記者吳俊鋒攝）去年深受歡迎的澳洲雷霆猛男SHOW，將再度於十鼓文創園區演出。（十鼓文創授權拍攝、記者吳俊鋒攝）

十鼓文創園區今午公布澳洲猛男秀的卡司，集結來自拉斯維加斯舞台的8位超人氣成員，在夢糖劇場帶來結合舞蹈、音樂、燈光、互動，以及沉浸式氛圍的國際級演出，本月22、23、24號與29、30、31號，連續兩週的五、六、日登台，共計6天、10場。

澳洲雷霆猛男SHOW造訪十鼓文創園區，將再帶來精彩的演出。（十鼓文創授權拍攝、記者吳俊鋒攝）澳洲雷霆猛男SHOW造訪十鼓文創園區，將再帶來精彩的演出。（十鼓文創授權拍攝、記者吳俊鋒攝）

十鼓文創指出，不同於一般的舞台秀，澳洲雷霆猛男SHOW以強烈節奏感、戲劇張力與高規格設計聞名，全球巡演超過4萬場、累積近2千萬觀賞人次，深受歡迎；除了下午場之外，今年晚上場更設定為《女王面具之夜》，結合魔域王座、巨大書牆、獸骨祭壇等超夯的空間氣氛，打造特殊感官享受的藝術盛宴。

去年深受歡迎的澳洲雷霆猛男SHOW，將在十鼓文創園區精彩演出。（十鼓文創授權拍攝、記者吳俊鋒攝）去年深受歡迎的澳洲雷霆猛男SHOW，將在十鼓文創園區精彩演出。（十鼓文創授權拍攝、記者吳俊鋒攝）

十鼓文創提到，去年澳洲雷霆猛男SHOW激情演出，觀眾們坐不住，放聲尖叫，跟著手舞足蹈，幾乎失控，事後檢視，劇場內有多達3分之1的座位受損，工作團隊花了一段時間才完成維修，顯見瘋狂程度。

澳洲雷霆猛男SHOW再度造訪十鼓文創園區，帶來激情演出。（十鼓文創授權拍攝、記者吳俊鋒攝）澳洲雷霆猛男SHOW再度造訪十鼓文創園區，帶來激情演出。（十鼓文創授權拍攝、記者吳俊鋒攝）

晚上場觀眾於驗票入園後，都將佩戴面具，沿著篝火指引的路徑前行，逐步踏入神秘又魔幻的儀式派對，以沉浸式場景動線結合澳洲雷霆猛男秀，從空間氛圍、角色互動到舞台能量的層次堆疊，走進一場專屬於女王之夜的華麗劇本。

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