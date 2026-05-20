阿信公廁打卡網崩潰 同為扁平足為自閉症女孩帶來希望

阿信駐足男廁前拍照，網友擔心變成打卡聖地。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天忙完鳥巢12場演唱會，接著要準備7月3日起在台北大巨蛋的7場演出，回想近期的演出，阿信感性說心情，不過他分享街頭漫步的一些照片時，竟在公廁前「打卡」，這讓粉絲很崩潰，擔心今（20日）一整天會有很多人循跡找到同個男廁「朝聖」，深怕一堆人排在男廁前搶拍阿信同款照片，會不會看起來「很變態」？

回顧巡演，阿信說：「每一場演唱會，每個人都帶著各自的一生走進來，我不知道你們都經歷過什麼。但我能確定，在這些狂歡與流淚的夜晚後，我們一定共同經歷了一些什麼。」他又談到：「當你面向體育場而來到，你面前是五月天；當你背對體育場而離去，你面對的是全世界。而五月天會在背後，為你撐腰。」

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阿信希望能一直為粉絲撐腰。（翻攝自IG）

演出結束總是會有很多不捨，阿信談到：「說再見太重了，也太輕了。也許，我們什麼也不說。我們只是把每一座體育場，唱成了青春的地址。我們只是把每一首歌曲，唱成了不會遺失的聯絡方式。」

前幾天阿信曾在演唱會台上脫掉鞋子，赤腳站在台上唱歌，這次他分享的多張照片中，也有他光腳丫的照片，過去阿信曾因扁平足問題，當兵幾個月之後被驗退，提早結束在軍中的生活，最近有網友分享小故事，家中有自閉症，且同樣是扁平足的女兒，本來很缺乏自信，但這幾天看到阿信在台上光腳的樣子，和她的扁平足是一樣的，加上媽媽的鼓勵，而得到安慰。

阿信是扁平足，還曾因此在軍中被驗退。（翻攝自IG）

對此，阿信也暖心回應：「小妹妹，我們也許比較容易跌得四腳朝天，但也比別人看到更多美麗的天空，還有更多的關心與愛。」網友大讚阿信很溫暖，但也提醒他在台上要更小心不要跌倒，因為這次在鳥巢12場演出中，他又跌了3次。

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