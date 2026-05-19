八點檔男星「胸口劇痛1小時」 醫沈痛警告：恐中風猝死

〔記者蕭方綺／台北報導〕56歲八點檔男星馬幼興過去給人熱血又自律的形象，近日卻親曝曾歷經「心絞痛長達一小時」的生死瞬間，成了他重新審視健康的轉捩點。他坦言：「那一刻真的會怕，才知道原來身體早就在抗議。」

馬幼興期盼身體能夠更健康。（馬幼興提供）

馬幼興回憶年輕時因為有運動習慣，自認身體狀況一直不錯，對「三高」問題毫無警覺。但隨著年紀增長，加上拍戲工作壓力大、應酬頻繁，「抽菸、喝酒、重油重鹽的飲食，其實都在累積傷害。」即使曾檢查出血壓偏高，也沒有真正重視，「有吃藥，但覺得沒事就停。」戒菸時還很自豪，這樣就很健康。

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直到有天飯後坐在沙發上，胸口突發劇痛，且持續一小時之久，「像心臟被整個抓住的感覺，我當場痛到大叫。」最後甚至全身癱軟，遠超過去發作的疼痛程度和時長，讓家人嚇壞，也讓他第一次正視問題的嚴重性。

更讓他懊悔的是，自己有家族高血壓、糖尿病史，卻一直沒有積極追蹤與治療，事發後，醫師警告，若再不改善，恐有中風甚至猝死風險。

馬幼興見血液淨化後排出的廢液，表情震驚。（康博集團提供）

在多方評估及藝人好友推薦下，馬幼興開始接觸「血液淨化」等一系列客製療程，希望除了藥物與運動，能有更全面的方式改善健康。他分享，原本以為只要吃藥、多休息就能恢復，「做完看到那些排出來的東西，才知身體長時間累積了這麼多雜質。」並由此意識到，心血管是身體健康的重要基石。

如今他也以過來人身分提醒大眾，特別是同樣忙碌、以為自己「還撐得住」的中壯年族群，他強調，健康不能等到出現劇烈症狀才重視，「找到適合自己的方式去改善，才是真的對自己負責。」

從一場突如其來的心絞痛，到重新建立健康觀念，馬幼興用親身經歷證明，身體的警訊不會憑空出現，而是長年累積的結果，「現在的我，不只想把戲演好，更希望能把健康顧好，這才是走得長遠的關鍵。」

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