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白家綺爆乳婚紗流出！感謝尪接納前夫2女兒 淚喊：給我滿滿安全感

白家綺（右）分享和老公吳東諺拍攝婚紗照的側拍。（白家綺提供）白家綺（右）分享和老公吳東諺拍攝婚紗照的側拍。（白家綺提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕白家綺與老公吳東諺將在6月補辦婚禮，日前她健康瘦身有成，談婚禮進度自信大喊：「漂亮婚紗姐都穿得下！」也首度跟大家發糖搶先分享曝光一波婚紗側拍照，只見照片中，小倆口甜蜜拍攝婚紗照時，白家綺身著銀色亮片開高衩緊身洋裝，解放展現性感火辣身材，擺拍拗出S女神曲線與逆天大長腿，吳東諺更配合畫出滿臉紅唇熱吻妝，兩人噘嘴甜吻狂曬恩愛，閃瞎一眾親朋好友。

白家綺（右）談起老公吳東諺最感動自己的三件事情，甜蜜之情溢於言表。（白家綺提供）白家綺（右）談起老公吳東諺最感動自己的三件事情，甜蜜之情溢於言表。（白家綺提供）

談起這次拍攝時的趣事，白家綺指出由於攝影師要求許多夫妻互動的情節，比如新郎、新娘看著彼此笑，吳東諺就會開啟調皮BOY模式，偷偷呵氣撓癢老婆，或金凱瑞上身，擺出各種誇張表情動作逗笑老婆，害自己頻頻NG。所以這次婚紗照兩人都是發自內心開懷地笑，攝影師也不斷讚美，整個拍攝的畫⾯都相當自然，拍攝的過程兩人也都很開⼼，連現場⼯作⼈員都頻頻被這活寶夫妻倆逗得笑聲連連。

至於夫妻間的甜蜜時光，白家綺溫馨表示兩人也曾經歷過⼀段時間，因為忙碌照顧⼯作跟孩⼦，就常常忘了「WE TIME」，所以後來兩人就約定養成每個⽉⾄少有⼀次夫妻私密約會的時光，即使只是去看電影、吃個飯聊聊天、散散步都好。至於老公用愛感動自己的事情實在太多太多了，講也講不完。

吳東諺（左）拍婚紗照金凱瑞上身，擺出各種誇張表情動作逗白家綺笑。（白家綺提供）吳東諺（左）拍婚紗照金凱瑞上身，擺出各種誇張表情動作逗白家綺笑。（白家綺提供）

她簡單提到三點，其一是吳東諺主動把兩個⼤⼥兒帶回自己⾝邊，「其實他⼀直都知道自己並沒有跟⼥兒住在⼀起， 對於我來講，跟女兒同住是⼀個多年來心心念念，卻不得而已的心願。」因此當小倆口有了⾃⼰的寶寶，吳東諺就⿎勵白家綺要把兩個⼤⼥兒帶回來，其實最難的還不是帶回來，⽽是帶回來之後的相處，白家綺甜蜜又感動地表示：「我真的有感受到他的⽤⼼，我很感謝，東諺對我這份非比尋常的包容跟愛，讓我永遠都擁有滿滿的安全感。」

白家綺（右）喜氣洋洋透露婚紗照走「好萊塢華麗電影大片風格」。（白家綺提供）白家綺（右）喜氣洋洋透露婚紗照走「好萊塢華麗電影大片風格」。（白家綺提供）

至於第二件感動的事情，白家綺表示就是自己每次⽣理期的時候都會嚴重經痛，吳東諺還特地上網找資料，得知其實女生⼩腿上⾯有⼀些⽳道，按摩完以後會比較舒緩，所以從兩人交往到現在即將成婚，長達11年，每⼀次她⽣理期，老公都會幫自己按摩⼩腿，懷孕時腳⽔腫，他也是不辭辛苦地持續會幫自己按摩， 有時候一按4、5個小時，老公還按到肚咕睡著，醒來又溫柔問「腿還酸嗎」，手上又不停地繼續按摩，多年來如一日，從沒有絲毫的喊累或者不耐煩，讓白家綺直呼貼心又感動。

最後，白家綺說每年的⽣⽇，老公總是為自己預備驚喜，不論⼤⼩、不論貴重，即使只是⼀束花，或者是⼀份⼩禮物，老公都會費盡心思設計各種浪漫儀式感，讓自己盡享備受呵護的獨寵偏愛感受，讓白家綺印象最為深刻的是有⼀回，老公甚⾄和姐妹團⽅馨、蘇晏霈、樓心潼幫她暗地裡訂好機票，籌備了一次閨蜜天團的日本慶生派對之旅。

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