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娛樂 最新消息

周玉蔻嗆民進黨沒說清楚 前立委謝欣霓神回覆

王世堅（左）本月6日喊「這位老太太」、「等著被火車撞死」等言論引發周玉蔻不滿，提出3大要求請民進黨中央回應。（資料照，本報合成）王世堅（左）本月6日喊「這位老太太」、「等著被火車撞死」等言論引發周玉蔻不滿，提出3大要求請民進黨中央回應。（資料照，本報合成）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電視名嘴、資深媒體人周玉蔻過去因政治立場親綠，常在媒體發聲挺民進黨，近年其言論與作風轉趨嚴厲，曾因選戰爭議與綠營人士交火，近期也常以評論員身分直言批評民進黨政府，甚至與民進黨立委王世堅發生激烈爭執而受關注。

曾主持年代MUCH台《真情台灣》、昔有「綠營小辣椒」封號的民進黨前立委謝欣霓，18日在臉書發文表示，民進黨1996年推出總統候選人，1999年5月民進黨就通過「台灣前途決議文」已經27年了，現在國民黨的從政白痴說民進黨背棄台獨。

民進黨前立委謝欣霓昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》。（翻攝自謝欣霓臉書）民進黨前立委謝欣霓昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》。（翻攝自謝欣霓臉書）

謝欣霓發文後，周玉蔻在底下留言：「你們為什麼一直說不清楚？」對此，謝欣霓回應周玉蔻：「我只是1個繳1萬元的陽春終身黨員。」

日前王世堅到政大演講，稱讚台北市長蔣萬安「心胸寬大」，遭周玉蔻質疑內奸，王世堅則喊「這位老太太」、「等著被火車撞死」等言論引發周玉蔻不滿，提出3大要求請民進黨中央回應。周玉蔻隨即再發文，表示王世堅公開用「老太太」、「被火車撞死」這種話羞辱她，這不是什麼幽默、不是什麼政治語言，更不是什麼「直率風格」，這是赤裸裸的年齡羞辱與惡意詛咒。

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