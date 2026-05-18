視網膜愛犬柚子1照片 日本東京化身忠犬八公

視網膜昨在臉書曬出與愛犬柚子到「銀座步行者天國」。（翻攝自視網膜臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕網紅「視網膜」陳子見旅居日本東京，17日在臉書曬出和愛犬柚子到「銀座步行者天國」（ 東京最具特色的週末街景之一，每逢週六日及假日，銀座中央通的一段街道會封閉車輛通行，開放給行人自由漫步）。

視網膜曬出和柚子坐在路中央照片，透露本來拿手機拍牠，陸續有些洋人不問一聲直接走去摸柚子，摸完也沒有跟視網膜打招呼，他說：「我是沒有不開心，只覺得很好笑，柚子彷彿變成銀座公共柴，簡直幾乎跟涉谷的忠犬八公像是一樣角色。」

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當時現場狀況，視網膜描述觀光客開始一個摸一個玩，好不快樂，「柚子瞬間被成為銀座親善大使，我就是負責維護忠犬柚子的工作人員。」

忠犬八公是一隻日本秋田犬，牠以其對主人上野英三郎教授的忠誠而聞名於世。八公於1923年11月10日出生在秋田縣大館市附近的一個農場，原名阿八，牠於1924年被上野英三郎帶到東京澀谷作為寵物飼養，八公每天都會前往澀谷站迎接主人回家。然而，上野於1925年因腦溢血在工作場所去世，但這並沒有打散八公對主人的忠誠之心。

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