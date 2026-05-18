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娛樂 最新消息

金宣虎、高允貞驚爆戀愛中！網揪「愛心扣環吊飾」4款情侶小物放閃

高允貞（左）和金宣虎劇中充滿粉紅泡泡。（資料照；Netflix提供）高允貞（左）和金宣虎劇中充滿粉紅泡泡。（資料照；Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕這對大勢 CP 難道真的發糖了？由金宣虎與高允貞主演的Netflix浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》播出後熱度高居不下，劇中兩人粉紅泡泡滿滿，沒想到這股甜蜜氛圍疑似延續到了戲外。近日南韓各大論壇與社群平台炸鍋，有眼尖粉絲當起「鍵盤柯南」，瘋狂抓包兩人私底下竟然接連使用一模一樣的手機殼、私服配件，甚至連包包上的吊飾都暗藏「愛心密碼」，引發全網瘋傳：「拜託直接原地結婚！」

根據海外粉絲整理出的「同款證據懶人包」，最讓人起疑的就是兩人包包上如影隨形的娃娃吊飾。網友指出，這兩隻吊飾疑似對應了劇中角色「周浩鎮」與「都拉美」，不僅被刻意改造成情侶檔標配的米奇與米妮風格，甚至有顯微鏡大師發現，原本普通的扣環全被換成了「愛心造型環扣」，高調放閃的舉動讓CP粉集體暴動。

不只吊飾，兩人近期的日常用品重合度高得驚人。除了同步換上銀白色 iPhone 17系列新機，還套上了同款黑色鏡頭框的防撞手機殼；近期的私服照中，兩人也頻繁戴上方形手錶，連粉絲送的解壓鍵盤按鍵吊飾都各自掛在隨身包上。面對網路傳得沸沸揚揚的戀愛傳聞，目前雙方經紀公司皆維持低調，尚未做出正式回應，但也成功讓新劇的話題性再度衝上顛峰。

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