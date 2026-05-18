孫安佐涉5罪遭聲押！拍片藏鏡人開直播「炫耀戰績」 AV導演傻眼怒轟：沒羞恥心

〔記者李紹綾／台北報導〕孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐這回玩大了！他因為在河堤高調引燃自製的「重裝型火焰槍」還大肆散布影片，士林地檢署訊後，昨晚直接依涉犯槍砲、放火未遂等5罪，正式向士林地院聲請羈押禁見。正當全台都在關注這位星二代是否真要進去蹲時，沒想到替孫安佐拍攝該影片的背後「藏鏡人」，竟然大膽現身網紅直播間，把犯罪爭議當成個人戰績在炫耀，讓「網紅推手」圤智雨氣到發文痛批。

男子自稱是孫安佐影片的幕後藏鏡人。（翻攝自Instagram）

圤智雨在臉書貼出該名藏鏡人前往網紅「賓賓哥」直播間的影片。影片中，這名負責幫孫安佐拍攝剪輯影片的幕後推手大方露臉，面對網友質疑，他不僅毫無避諱，還大言不慚地承認自己就是負責孫安佐影片的拍攝剪輯和部分企劃。

請繼續往下閱讀...

當被問到那支驚動檢警的火焰槍影片會不會下架時，藏鏡人還一臉淡定地表示下不了架，因為「帳號的主控權在經紀人身上」。他甚至在鏡頭前坦言，自己早就知道「一定會被找去問話」。超直白且毫不在乎的發言，讓一旁的賓賓哥聽了都相當震驚，直呼現在的人為了紅真的什麼都不怕。

男子自稱是孫安佐影片的幕後藏鏡人。（翻攝自Instagram）

看到這種匪夷所思的奇觀，圤智雨忍不住發文感嘆時代變了，以前惹上官司的人躲都來不及，現在卻成了大型吸粉現場。他犀利寫下：「以前是有爭議的人怕開直播。現在是：越有爭議，越有人搶著蹭。偷拍案藏鏡人的攝影師開直播炫耀自己，旁邊居然還有人當成戰績在講。甚至直接說：『這是我們培養出來的人。』現在的流量圈已經不是沒底線。是：沒有羞恥心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法