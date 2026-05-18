自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫安佐涉5罪遭聲押！拍片藏鏡人開直播「炫耀戰績」 AV導演傻眼怒轟：沒羞恥心

〔記者李紹綾／台北報導〕孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐這回玩大了！他因為在河堤高調引燃自製的「重裝型火焰槍」還大肆散布影片，士林地檢署訊後，昨晚直接依涉犯槍砲、放火未遂等5罪，正式向士林地院聲請羈押禁見。正當全台都在關注這位星二代是否真要進去蹲時，沒想到替孫安佐拍攝該影片的背後「藏鏡人」，竟然大膽現身網紅直播間，把犯罪爭議當成個人戰績在炫耀，讓「網紅推手」圤智雨氣到發文痛批。

男子自稱是孫安佐影片的幕後藏鏡人。（翻攝自Instagram）男子自稱是孫安佐影片的幕後藏鏡人。（翻攝自Instagram）

圤智雨在臉書貼出該名藏鏡人前往網紅「賓賓哥」直播間的影片。影片中，這名負責幫孫安佐拍攝剪輯影片的幕後推手大方露臉，面對網友質疑，他不僅毫無避諱，還大言不慚地承認自己就是負責孫安佐影片的拍攝剪輯和部分企劃。

當被問到那支驚動檢警的火焰槍影片會不會下架時，藏鏡人還一臉淡定地表示下不了架，因為「帳號的主控權在經紀人身上」。他甚至在鏡頭前坦言，自己早就知道「一定會被找去問話」。超直白且毫不在乎的發言，讓一旁的賓賓哥聽了都相當震驚，直呼現在的人為了紅真的什麼都不怕。

男子自稱是孫安佐影片的幕後藏鏡人。（翻攝自Instagram）男子自稱是孫安佐影片的幕後藏鏡人。（翻攝自Instagram）

看到這種匪夷所思的奇觀，圤智雨忍不住發文感嘆時代變了，以前惹上官司的人躲都來不及，現在卻成了大型吸粉現場。他犀利寫下：「以前是有爭議的人怕開直播。現在是：越有爭議，越有人搶著蹭。偷拍案藏鏡人的攝影師開直播炫耀自己，旁邊居然還有人當成戰績在講。甚至直接說：『這是我們培養出來的人。』現在的流量圈已經不是沒底線。是：沒有羞恥心。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中