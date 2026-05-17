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娛樂 音樂

周湯豪入圍金曲歌王後首度露面！才揭露心聲衝下台了

周湯豪入圍金曲後首露面。（三立提供）周湯豪入圍金曲後首露面。（三立提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2026「東浪嘉年華」首日就祭出大咖卡司，除了有Karencici、ØZI、麋先生，壓軸是問鼎本屆金曲歌王的「Nick」周湯豪，非常喜歡台東的他，將入圍後的第一場演出獻給「東浪嘉年華」，熱唱30分鐘。

Karencici 又唱又跳準備了13首歌，感冒兩個星期，來到台東演出終於好了85%的她明顯心情很好：「台東的觀眾朋友是有magic的對不對？」連喝水也不忘跟台下討「男偶像喝水時才有的掌聲」，她則以新專輯《Loser》中的搖滾新歌《100 Degrees》首唱回報，並且送上和ØZI同台的《Say it to my face》。

ØZI同台Karencici。（三立提供）ØZI同台Karencici。（三立提供）

來到ØZI的段落，天色已拉上黑幕，他在《Slide》、《Lava》、《Hair tie》三首歌後也玩起喝水討掌聲遊戲：「可不可以讓我做半個男偶像？」果然尖叫聲四起。ØZI說：「剛剛唱《Hair tie》時，有隻蟲子一直在我身上。」沒想到台下告訴他：「現在還在。」轉播鏡頭也拍得很清楚，ØZI忍不住驚呼：「還在？！」他也把寫給女友的新歌《Favorite》介紹給大家。

麋先生帶動全場氣氛。（三立提供）麋先生帶動全場氣氛。（三立提供）

才剛在高雄完成6場馬戲團演唱會的麋先生，台下有不少拿著燈牌為了他們而來的粉絲，才唱完第一首《壞蛋》就要全場「跳起來」，接著《天生寂寞》主唱聖皓說：「現在，我要你們的身體動起來！」他們在沙灘上演唱，粉絲在海浪邊聽歌，是何其浪漫的事，所以也在歌單中安排了《都是浪漫害的》邀請會唱的朋友一起唱。

「2026東浪嘉年華」是周湯豪雙料入圍金曲歌王和編曲人之後的第一個演出活動，他還是一如往常慎重練團，儘管下午彩排時已下雨，他依然上台確認演出細節，因此正式演出唱完前兩首歌，他一開口就說：「謝謝老天，雨停了！我剛剛在電視前面看到很多人穿著雨衣，辛苦了！」

周湯豪入圍金曲後首露面。（三立提供）周湯豪入圍金曲後首露面。（三立提供）

他出道16年首次問鼎金曲歌王，走到哪都有恭喜聲，他說：「從上次台灣祭演出的反應到金曲獎入圍 ，代表這張專輯是有含金量的，希望大家可以去聽。」在演唱《So Sick》前他感性表示：「去年我發行了我的概念專輯，無論你在人生什麼時刻，這張專輯一定有一首歌陪著你度過，前幾天非常榮幸，這張專輯在金曲獎入圍了兩個獎項，我真的非常珍惜、感謝，今天能在這麼美的地方跟你們分享我的作品。」

唱完他閉目仰天感謝，接著《帥到分手》時下台和前排觀眾握手，最後以《Turn Up》將氣氛推向最高潮，並在安可聲中再次上台結束演出。

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