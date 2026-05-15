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娛樂 音樂

（直擊）動力火車對上孫燕姿沒在怕讚歌迷「有眼光」 第二首歌就出狀況

動力火車今晚再次登上小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」。（記者王文麟攝）動力火車今晚再次登上小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車，今（15日）晚再次登上小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，一連3場都完售，共將吸引3.3萬人欣賞，為了讓演出更精采，公司砸8千萬打造舞台等硬體，建構出工業風的「巨型鋼鐵城市」，尤秋興開玩笑說：「比我家房子還要貴，知道價錢時我想說，為什麼不給我買房子就好？」

今晚除了動力火車在小巨蛋開唱，新加坡天后孫燕姿則在大巨蛋開唱，顏志琳說今晚台北很熱鬧，誇歌迷：「你們來小巨蛋是最對的選擇。」尤秋興則說：「我們最好，你們最有眼光。」

動力火車展現歌唱好實力，還盡情飆高音，讓歌迷聽得過癮。（記者王文麟攝）動力火車展現歌唱好實力，還盡情飆高音，讓歌迷聽得過癮。（記者王文麟攝）

現場演出總是可能出現任何狀況，今晚才唱到第二首《再見我的愛人》，顏志琳的耳機就出狀況，一度「禁聲」，尤秋興趕緊幫忙唱，工作人員則上台幫忙處理，不過動力火車畢竟是身經百戰，還是展現歌唱好實力，還盡情飆高音，讓歌迷聽得過癮。另外唱到《除了愛你還能愛誰》，台下也出現大合唱場面。

尤秋興很在意公司花了8千萬打造他們的演唱會，笑說歌迷們花3千多塊門票，坐在8千萬的舞台前很值得。（記者王文麟攝）尤秋興很在意公司花了8千萬打造他們的演唱會，笑說歌迷們花3千多塊門票，坐在8千萬的舞台前很值得。（記者王文麟攝）

尤秋興很在意公司花了8千萬打造他們的演唱會，風趣對歌迷說：「來這裡是很貴的欣賞表演，但我們的票最便宜，舞台設計最貴。」開玩笑跟歌迷說，演出完大家要一直坐著也沒關係，笑說花3千多塊門票，坐在8千萬的舞台前很值得。

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