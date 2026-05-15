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不想將就！方媛首登綜藝節目翻車？Tag官方討公道「秒刪貼文」引熱議

方媛（右）與郭富城婚姻幸福。（翻攝自微博）方媛（右）與郭富城婚姻幸福。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭富城的老婆方媛近來進軍綜藝節目《五十公里桃花塢》，沒想到第一集就因為「房間分配」問題引起爭議，她在節目中堅持要住單人房，結果導致另外9位男藝人必須共用一間廁所，引發網友群起圍攻，狂酸：「這就是天王嫂的架勢嗎？」面對滿滿負評，方媛在凌晨打破沉默，在微博發長文反擊，甚至疑似「開嗆」節目組。

面對網路上「回家休息」的酸言酸語，方媛在微博感性分享了她與女兒的故事。她直言，雖然從小被教育要「孔融讓梨」，但她現在更想教女兒一件事：「善良，不必委屈自己；懂事，也不必勉強硬撐。」她強調女孩子的 「配得感」不是靠退讓換來的，不希望孩子為了迎合別人而將就自己。

方媛堅持住單人房惹眾怒。回馬槍反指「是節目組配置不足」。（翻攝自微博）方媛堅持住單人房惹眾怒。回馬槍反指「是節目組配置不足」。（翻攝自微博）

方媛堅持單人房的理由很單純，是因為她作息晚，不希望打擾到室友。她霸氣喊話：「你也值得好好休息，值得被溫柔善待。」認為這不是耍大牌，而是遵從內心感受的權利。

最精彩的是，方媛在貼文最後語氣「軟中帶硬」，直接點名節目官方帳號討配置，寫下：「我們值得充足的房間和衛生間配置 @騰訊視頻《五十公里桃花塢》對吧^_^。」這一記回馬槍直指節目組房源不足，才是害男藝人沒廁所用的元兇。然而，這則充滿「配得感」的長文發出後沒多久就消失了。

方媛堅持住單人房惹眾怒。回馬槍反指「是節目組配置不足」。（翻攝自微博）方媛堅持住單人房惹眾怒。回馬槍反指「是節目組配置不足」。（翻攝自微博）

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