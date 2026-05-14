章子怡確定掰了！李安華裔移民史詩新作開拍卡司曝光

Chedi Chang（左起）、Sophia Xu、彭祖耀（Yao）、曾靖、歐文提格一同演出李安新片《金山》。（組合圖，翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕根據外媒《Deadline》獨家報導，「台灣之光」導演李安睽違多年再推新作，最新電影《金山》（暫譯，Gold Mountain）正式開拍，主要卡司陣容也同步曝光，不少新生代亞裔演員參與演出，先前曾傳出在名單中的章子怡則確定沒有參演，經紀人也證實消息。

這也是李安繼2009年《雙子殺手》後暌違7年執導新片，報導指出，《金山》目前正在美國加州北部拍攝，曝光卡司包括曾演出影集《內景唐人街》、《住院醫師》的Chedi Chang，剛在《真人快打II》飾演年幼「琪塔娜」的Sophia Xu、曾演出《罪人》的彭祖耀（Yao） 、在影集《3體》飾演女主角葉文潔青年時期的台灣演員曾靖，以及《猩球崛起：王國誕生》歐文提格共同主演。

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李安繼2009年《雙子殺手》後暌違7年執導新片《金山》。（金馬執委會提供）

電影改編自華裔作家 C. Pam Zhang 2020年廣受好評的小說《How Much of These Hills Is Gold》，故事背景設定在美國淘金熱逐漸落幕的年代，描述一對失去雙親的華裔移民兄妹，在充滿敵意的加州邊境展開旅程，試圖埋葬父親、擺脫過去陰影，並在途中面對家族祕密、手足衝突，以及對未來的不同想像。

本片由普立茲獎決選作家李昌來（Chang-rae Lee）改編劇本，李安親自執導，幕後陣容同樣華麗，包括曾以《游牧人生》入圍奧斯卡的攝影師喬許亞詹姆斯理查茲（Joshua James Richards）、《血色將至》美術指導傑克費斯克（Jack Fisk）、《少年Pi的奇幻漂流》配樂麥可丹納（Mychael Danna），以及李安多年合作剪輯師提姆史奎爾斯（Tim Squyres）。

原著小說《How Much of These Hills Is Gold》出版後不僅登上全美暢銷榜，也入選《紐約時報》與《華盛頓郵報》年度好書，並獲前美國總統歐巴馬列為年度推薦書籍，如今在李安執導下搬上大銀幕，也讓外界高度期待。

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