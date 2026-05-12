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娛樂 最新消息

陳子玄崩潰「活著有什麼意義」 聽醫生一句話當場淚崩

八點檔女星陳子玄長期受嚴重氣喘所困。（資料照，記者潘少棠攝）八點檔女星陳子玄長期受嚴重氣喘所困。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕八點檔女星陳子玄今（12）日在社群平台發文，向各界公開自己目前身體狀況，過去她有嚴重氣喘、胃潰瘍、壞膽固醇過高等問題，然而現在終於有好消息，讓她不自覺紅了眼眶。

陳子玄提到：「上週回診的時候，醫師跟我說：『妳排到生物製劑了，今天可以開始打了』」，讓她瞬間紅了眼眶。陳子玄說自己一時分不清楚是開心還是感動。長期以來讓她覺得「撐了很久」的感覺得到抒發，陳子玄已經連續好多年，氣管都處於發炎狀態，每天要靠類固醇控制，「從口服藥到噴劑，成了生活的一部分，如果不每天用藥，我就沒辦法好好的呼吸。」

陳子玄一度被嚴重氣喘影響到懷疑人生。（資料照，記者潘少棠攝）陳子玄一度被嚴重氣喘影響到懷疑人生。（資料照，記者潘少棠攝）

去年，陳子玄第一次到台大看診，醫師直接跟她說，她是非常嚴重的氣喘，需要用到生物製劑。聽聞醫師這樣說，她也心知肚明，自己的氣喘不是靠中藥、偏方、意志力就能改善的，甚至有段時間，連她自己崩潰到自暴自棄，如果一天不吃藥，連走路說話都很吃力，陳子玄忍不住坦言：你們看到我能夠工作、出國旅行、正常活動，都是因為每天瘋狂吃藥才能維持正常。

有一陣子陳子玄對老公說：「要靠藥物才能呼吸，真的好累」、「這樣活著，到底有什麼意義？」氣喘所帶來的無力感，快要擊垮她，一直到上週得知自己可以開始治療的瞬間，她才明白長期以來自己一直在硬撐。她解釋，所謂的生物製劑就是透過生科技術研發的抗體藥物，能在患者體內中和抵銷失控的發炎因子，且生物製劑往往是治療這些疾病的最後一道防線，目前大多數台灣患者必須事先向健保署提出審查，並經過醫藥專家審核後才能使用。

陳子玄表示自己「一直在等一個可以讓身體更好的機會」，雖然醫師通知她排到生物製劑，可以開始進行治療，她也不能肯定未來會立刻變得多輕鬆，至少她現在覺得充滿希望，不必繼續「撐下去」，甚至有點期待未來。

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