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娛樂 最新消息

韓瑜新戲空降民視「瓜分《豆腐媽媽》時段」 三立、台視回應了

韓瑜在《阿松與阿暖》挑戰層次豐富角色，情感張力十足，為劇情增添亮點。（民視提供）韓瑜在《阿松與阿暖》挑戰層次豐富角色，情感張力十足，為劇情增添亮點。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣八點檔近年面臨觀眾收視習慣改變、收視率逐年下滑，各家電視台紛紛求新求變，力拚在傳統市場中殺出新路。民視近期祭出全新編播策略，由柯叔元、韓瑜、黃西田及白家綺主演的新戲《阿松與阿暖》，將從6月8日起空降八點檔時段，與洪都拉斯、謝瓊煖主演的《豆腐媽媽》採「雙戲並行」模式播出，希望替疲軟已久的八點檔注入新鮮感。至於民視率先開出「八點檔改革第一槍」，其他電視台目前則選擇先按兵不動。

三立對《百味人生》相當有信心，維持一天2小時15分鐘不變，還預告：「劇情也進入到大報應的一波高潮，內容也越來越精彩。」台視也強調《寶島西米樂》播映成效穩定，照樣每天播1小時。面對民視大動作拆時段、推新戲，各台態度宛如八點檔版「敵不動、我不動」，先靜觀市場反應，再看這場改革能否真的替低迷收視殺出新活路。

李運慶（左起）、蘇晏霈、導演馮凱、王晴、黃尚禾日前出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）李運慶（左起）、蘇晏霈、導演馮凱、王晴、黃尚禾日前出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

而民視部分，原本《豆腐媽媽》每天播出2小時15分鐘，未來將縮減為75分鐘，剩餘1小時則由《阿松與阿暖》接棒。據悉，《阿松與阿暖》全劇共60集，預計播至8月，之後暫無新戲規劃，屆時將再回歸《豆腐媽媽》主戰場。

不過，播出時數調整也連帶影響演員酬勞，傳出部分藝人因單集收入減少私下抱怨。對此，民視副總許念台表示，《豆腐媽媽》屬於長集數連續劇，雖然每天播出時間減少，但整體集數可能因此增加，「民視安排兩部戲同時在八點檔播出，就是希望在一成不變的市場中，增加更多元的選擇與變化。」

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