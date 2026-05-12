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熊霓再挨一針 「撕裂＋積水」5月全面停工崩潰發聲

熊霓透露恢復進度，她表示5月的棒球賽與籃球賽仍無法回歸，心情超級難過。（翻攝自IG）熊霓透露恢復進度，她表示5月的棒球賽與籃球賽仍無法回歸，心情超級難過。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天桃猿「Raktan Angels」人氣啦啦隊員熊霓上月初腳部舊傷復發，經醫師診斷後須暫時休養，休養期間她只能靠社群分享自己的近況。近日熊霓再度發文，透露恢復進度，她表示5月的棒球賽與籃球賽仍無法回歸，心情超級難過。

熊霓透露自己抽血過程不順利，由於血管太細，加上太過緊張，抽了4次才成功抽到血。（資料照，樂天桃猿提供）熊霓透露自己抽血過程不順利，由於血管太細，加上太過緊張，抽了4次才成功抽到血。（資料照，樂天桃猿提供）

昨（11）熊霓發文「距離上次打針到現在一個半月，今天醫生評估需要在（再）做二次治療」，她原本以為自己回去複診應該是快要可以回歸球場，沒想到仍有撕裂和積水，醫師再幫她打了一針。她也透露自己抽血過程不順利，由於血管太細，加上太過緊張，抽了4次才成功抽到血。至於自己何時能回到球場？熊霓說「五月份棒球賽跟籃球賽要繼續請假了（兩個哭哭表情符號）」，她心情很差，希望自己趕快恢復。

熊霓曬出自己腳部的傷勢。（翻攝自臉書）熊霓曬出自己腳部的傷勢。（翻攝自臉書）

難掩失落的熊霓曬出自己腳部照片，粉絲心疼她，紛紛湧入留言替她加油打氣：「so sad」、「好好休息，祝早日康復」、「心急吃不了熱豆腐，休息是為了走更長遠的路」、「我們還會看到妳熊的爆發力」、「辛苦了，小熊熊」。

熊霓原本以為自己回去複診應該是快要可以回歸球場，沒想到仍有撕裂和積水。（翻攝自臉書）熊霓原本以為自己回去複診應該是快要可以回歸球場，沒想到仍有撕裂和積水。（翻攝自臉書）

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