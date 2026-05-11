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娛樂 最新消息

《真人快打II》打出新片冠軍！全球首週進帳6300萬美金

《真人快打II》勇奪上週末北美新片冠軍。（華納兄弟提供）《真人快打II》勇奪上週末北美新片冠軍。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕備受玩家與影迷期待的遊戲改編續作《真人快打II》上週末（5月8日至10日）於北美3503家戲院開出4000萬美金（約台幣12.52億元）佳績，拿下新片票房冠軍，並占據週末票房亞軍。全球首週則累積6300萬美金（約台幣19.73億元），包括北美以外海外市場2300萬美金（約台幣7.2億元）。

該片製作成本約8000萬美金（約台幣25.05億元），高於前作的5500萬美金（約台幣17.22億元）。首集《真人快打》2021年北美開片為2300萬美金（約台幣7.2億元），不過由於同步於串流平台HBO Max上線，因此兩者票房難以直接比較。

當時在疫情期間觀眾仍普遍避免進戲院的情況下，《真人快打》最終仍於北美拿下4200萬美金（約台幣13.15億元）、全球8400萬美金（約台幣26.3億元）的票房成績。雖然以傳統標準來看不足以開啟系列宇宙，但 HBO 當時曾表示該片是平台觀看數最高的作品之一。如今華納顯然對此系列深具信心，因為第三集已在開發中。

《真人快打II》全台上映中！

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