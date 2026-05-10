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（直擊）EXO暌違7年攻蛋！隊長SUHO道歉：讓大家等太久了

EXO燦烈（左起）、D.O.、KAI、SUHO、世勳。（翻攝自EXO臉書）EXO燦烈（左起）、D.O.、KAI、SUHO、世勳。（翻攝自EXO臉書）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天團EXO闊別近7年再度來台開唱，昨起一連兩天在台北小巨蛋舉行EXO PLANET #6 – EXhOrizon演唱會，吸引上萬名EXO-L（粉絲名）朝聖。他們帶來多首經典歌曲以及第8張正規專輯《REVERXE》的新歌，嗨翻全場。隊長SUHO也表示：「抱歉讓大家等太久！」讓全場粉絲聽得都快哭。

演唱會在燦烈大聲吶喊：「台北！」下揭開序幕，隊長SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳以2012年的出道曲《MAMA》開場，立刻掀起粉絲回憶殺，帶領大家重溫14年前的震撼。接著《Monster》、《Overdose》等多首專輯主打歌輪番上陣，現場應援聲不斷，宛如身體記憶般浮現。

雖然5人都是EXO-K的成員，不過會的中文詞彙還真不少，隊長SUHO用中文大喊「我想你們，台北」，燦烈是本場演唱會中最常說中文的成員，全場「謝謝」、「準備好了嗎」連發，表示：「你們喜歡我們嗎？你們想我們嗎？我們想你們！真的很久不見對吧！」他回憶起兩年前曾經到高雄演出過，「那時候我說，我下次會跟EXO成員一起來，所以我現在來了！我來了！」

D.O.同樣大喊「好久不見，台北」，詢問大家是否有沒有好好吃飯？結果台下粉絲表示沒吃飯，讓燦烈用中文驚呼：「沒吃？為什麼？」D.O.希望大家吃飽有能量一起嗨。KAI則分享，一抵台就去吃了牛肉麵、水餃、小籠包，「為了這次演唱會，準備了很多，也吃了很多好吃的！」

SUHO則是用當年的中文自我介紹，「大家好，我是守護，金俊勉！」讓粉絲整個回憶湧起，還玩諧音哏：「我不是牛肉麵、我是金俊勉。」他表示非常期待這次的到來，「我今年初有來過一次台北，台北粉絲的熱情能量很強烈，我有跟成員說非常厲害，所以一定要一起來。」不過他提到，小巨蛋規定觀眾不能一起跳，希望大家要注意安全，用歡呼聲盡情的玩，並用中文對粉絲大喊「聽懂嗎、明白了嗎？」

老么世勳黑短髮帥出新高度，用中文自我介紹：「大家好，我是EXO的吳世勳，好久不見台北！今天見到你們很高興，你們也高興嗎？真的嗎？今天很多人來我們演唱會，非常非常感謝。我們今天好好玩吧！明白了嗎！」燦烈也提到粉絲曾經在小巨蛋做「拉拉熊蛋糕」應援，還吹蠟燭，令他印象深刻。

EXO與全場EXO-L合照。（翻攝自EXO臉書）EXO與全場EXO-L合照。（翻攝自EXO臉書）

雖然沒有正式的SOLO表演環節，不過燦烈、世勳分別帶來dance solo表演，SUHO展現透過音樂劇累積的實力唱功之外，還與D.O.一起獻唱《Baby Don't Cry》，舞王KAI則是與娃娃共舞，讓人看得目不轉睛。不過D.O.詢問KAI：「你剛剛跟娃娃說了什麼？」結果KAI直接在D.O.耳邊用中文說：「我愛你。」讓全場粉絲掀起尖叫聲，現場支持「開嘟CP」的歌迷陷入瘋狂，不過KAI真是「撩完人就走」，若無其事的澄清：「沒有啊，我是跟娃娃告白。」

他們穿著西裝、戴眼鏡帶來《The Eve》、《Love Shot》等夯曲，粉絲被5人的愛的子彈打中，簡直快被帥暈過去。下一輪的表演同樣精彩，EXO演出相對動感的歌曲，包括《Power》、《Don’t Fight The Feeling》、《Tempo》、《Call Me Baby》、《Love Me Right》，把小巨蛋變成大型夜店。

緊接著又獻唱代表作《Growl》，全場嗨到最高點，粉絲也跟著一起大聲應援「EXO-K」、「EXO-M」，在D.O.的呼喚之下，上萬人更一起大唱副歌的「餓了龍」，歌聲快要掀翻屋頂，成員們也大讚十分厲害，要全場台粉再唱一次。此外，EXO獻唱神曲《Don’t Go》（蝴蝶少女），蝴蝶從屋頂上的EXO標誌飛到螢幕，再隨著成員們的腳步來到主舞台，這首歌讓舞台上的EXO與台下粉絲再度合而為一，現場十分溫馨。

除了經典歌曲，EXO也帶來最新專輯《REVERXE》的歌曲，同時換穿王室服裝，化身王子殿下現身，《Back It Up》前奏一下又再度炒熱現場氣氛，該首歌曲去年底在MMA首度公開，宣告EXO正式回歸，這次在台北演出同樣讓粉絲熱血沸騰，跟著一起Back It Up。而壓軸正是最新主打歌《CROWN》，5人架式十足，做出戴上皇冠的動作，象徵K-PO王者重返王位。

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