EXO到台灣了！五帥抵桃機女粉急遞卡片 世勳感嘆「好久不見」

EXO抵台，KAI（前排左）、燦烈（前排右）、世勳（後排左）。（記者劉信德攝）

〔記者劉信德、廖俐惠／桃園-台北報導〕韓流天團EXO明天（9日）起一連兩天將在台北小巨蛋開唱，今天（8日）他們抵達桃園機場，口罩、帽子仍擋不住帥氣臉龐，世勳也感嘆：「哇好久不見！」畢竟這幾年成員都有以個人身分來台，只有世勳沒有。

EXO抵台，D.O.（車前排左）、SUHO（車後排左）。（記者劉信德攝）

EXO暌違6年再度來台開唱，備受全台EXO-L（粉絲名）的矚目，原本只先公開7月18日高雄場，之後才公開5月將在台北小巨蛋連唱兩天，此次巡演至少在台演出3場，可見EXO在台影響力。

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世勳透過VIP環宇通關入境。（記者劉信德攝）

今天下午，隊長SUHO率領燦烈、D.O.、KAI、世勳現身仁川機場，晚間才抵達桃園機場，提前備戰明天起連兩天的演唱會。5人戴著白色口罩，燦烈、KAI、世勳同坐一台車，另一台則是D.O.、SUHO，透過VIP環宇通關入境，不過他們果然人氣很高，不少女粉絲一邊拿著手機拍攝、一邊趁空檔送上卡片，所幸現場還算有秩序，並沒有發生推擠。

燦烈（左）、KAI（右）都戴著白色口罩。（記者劉信德攝）

EXO抵達台灣，明天起一連兩天將在台北小巨蛋開唱，圖中為D.O.。（記者劉信德攝）

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