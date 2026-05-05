自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝京穎雙胞胎巨大孕肚曝光！「公公深藏多年驚人秘密」首揭露

謝京穎懷上雙胞胎後，才知道公公原來也是雙胞胎。（《嬰兒與母親》雜誌提供）謝京穎懷上雙胞胎後，才知道公公原來也是雙胞胎。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕懷著雙胞胎的謝欣穎日前挺著孕肚拍攝《嬰兒與母親》雜誌封面，她回想第一次在診間聽見寶寶心跳，而且是連續兩個不同的聲音時，那一刻的震撼，至今仍清晰難忘，當時甚至緊張到問醫生：「同卵雙胞胎，有沒有可能一男一女？」醫生幽默回覆：「那就是醫學奇蹟了！」然而她懷孕後，才發現神祕的基因與意外的禮物，原來公公也是雙胞胎。

她說當時把懷孕消息告訴家人，阿嬤才輕描淡寫地說：「你爸爸（公公）其實也是雙胞胎。」這件事，連老公書偉都不知道。原來在醫療不發達的年代，公公的雙胞胎兄弟沒能平安來到這個世界，這段記憶就這樣被塵封多年。而更巧的是，謝京穎懷孕的那個月，正好是公公離開的時候。她感性地說，「我們覺得是他一直在保佑著我們，讓我有機會去完成這個使命。」這份跨越世代的連結，讓這段孕程多了一層難以言喻的溫柔與意義。

謝京穎懷孕後飲食喜好自動切換成了「馬寶寶模式」。（《嬰兒與母親》雜誌提供）謝京穎懷孕後飲食喜好自動切換成了「馬寶寶模式」。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

懷孕初期的生理反應，讓謝京穎吃了不少苦頭。最困擾的，是嗅覺變得極度敏感，「電鍋煮飯的味道完全不行，我連想到要煮飯都會覺得想吐。」曾經很享受下廚的她，直接退出廚房，甚至得躲進房間，等書偉煮好才能出來吃。

有趣的是，她的飲食喜好自動切換成了「馬寶寶模式」。「我那時候只能吃植物類、根莖類，像是紅蘿蔔、白蘿蔔，還有喝蕎麥茶。真的很奇怪，因為我懷馬寶寶，就變得只吃馬可以吃的東西！」身體彷彿自動幫她做選擇，把一切調整到最單純的狀態。

謝京穎笑說得知懷上女兒後，老公書偉的動力瞬間爆表。（《嬰兒與母親》雜誌提供）謝京穎笑說得知懷上女兒後，老公書偉的動力瞬間爆表。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

此外，得知懷上女兒後，書偉的動力瞬間爆表。「他知道是女兒後，做家事變得超級積極！以前可能半小時後才倒的除濕機水，現在講完立刻去倒，精力滿滿。」為迎接未來「四個人加兩隻貓」的生活，他們已提早準備好洗碗機、掃地機器人、自動貓砂機等，減輕未來的家務負擔。「我們把不必要的家事交給機器處理，不然將來根本沒有手去照顧小孩，也沒有時間修復自己。」

不只如此，書偉更主動承諾寶寶出生後要負責洗澡、餵奶，甚至包辦「半夜班」，讓謝京穎能在晚上10點到凌晨3點的黃金時段好好休息。他還幽默預言，等女兒出生後自己的家庭地位一定會下降，「現在只求不要比家裡的貓還要低就好！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中