謝京穎雙胞胎巨大孕肚曝光！「公公深藏多年驚人秘密」首揭露

謝京穎懷上雙胞胎後，才知道公公原來也是雙胞胎。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕懷著雙胞胎的謝欣穎日前挺著孕肚拍攝《嬰兒與母親》雜誌封面，她回想第一次在診間聽見寶寶心跳，而且是連續兩個不同的聲音時，那一刻的震撼，至今仍清晰難忘，當時甚至緊張到問醫生：「同卵雙胞胎，有沒有可能一男一女？」醫生幽默回覆：「那就是醫學奇蹟了！」然而她懷孕後，才發現神祕的基因與意外的禮物，原來公公也是雙胞胎。

她說當時把懷孕消息告訴家人，阿嬤才輕描淡寫地說：「你爸爸（公公）其實也是雙胞胎。」這件事，連老公書偉都不知道。原來在醫療不發達的年代，公公的雙胞胎兄弟沒能平安來到這個世界，這段記憶就這樣被塵封多年。而更巧的是，謝京穎懷孕的那個月，正好是公公離開的時候。她感性地說，「我們覺得是他一直在保佑著我們，讓我有機會去完成這個使命。」這份跨越世代的連結，讓這段孕程多了一層難以言喻的溫柔與意義。

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謝京穎懷孕後飲食喜好自動切換成了「馬寶寶模式」。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

懷孕初期的生理反應，讓謝京穎吃了不少苦頭。最困擾的，是嗅覺變得極度敏感，「電鍋煮飯的味道完全不行，我連想到要煮飯都會覺得想吐。」曾經很享受下廚的她，直接退出廚房，甚至得躲進房間，等書偉煮好才能出來吃。

有趣的是，她的飲食喜好自動切換成了「馬寶寶模式」。「我那時候只能吃植物類、根莖類，像是紅蘿蔔、白蘿蔔，還有喝蕎麥茶。真的很奇怪，因為我懷馬寶寶，就變得只吃馬可以吃的東西！」身體彷彿自動幫她做選擇，把一切調整到最單純的狀態。

謝京穎笑說得知懷上女兒後，老公書偉的動力瞬間爆表。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

此外，得知懷上女兒後，書偉的動力瞬間爆表。「他知道是女兒後，做家事變得超級積極！以前可能半小時後才倒的除濕機水，現在講完立刻去倒，精力滿滿。」為迎接未來「四個人加兩隻貓」的生活，他們已提早準備好洗碗機、掃地機器人、自動貓砂機等，減輕未來的家務負擔。「我們把不必要的家事交給機器處理，不然將來根本沒有手去照顧小孩，也沒有時間修復自己。」

不只如此，書偉更主動承諾寶寶出生後要負責洗澡、餵奶，甚至包辦「半夜班」，讓謝京穎能在晚上10點到凌晨3點的黃金時段好好休息。他還幽默預言，等女兒出生後自己的家庭地位一定會下降，「現在只求不要比家裡的貓還要低就好！」

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