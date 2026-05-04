（專訪）黃嘉千恢單變更美…被問新戀情直白揭感情市場殘酷真相

黃嘉千參與全民大劇團黑色幽默音樂劇《你好，我是接體員》演出。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕黃嘉千參與全民大劇團黑色幽默音樂劇《你好，我是接體員》，她近期狀態極佳，透亮氣色被讚「變漂亮了」。被問是否有新戀情，她直喊「沒有！」強調變美關鍵在於心境開闊，而非戀愛滋潤。她表示，當心境鬱結時整個人會顯得停滯，一旦打開心胸，眼神自然發亮，整體狀態也隨之不同。

黃嘉千恢單近兩年，對感情抱持順其自然的態度，透露身邊朋友多給予鼓勵而非積極介紹。談及姐弟戀，她笑說曾被好友小禎鼓勵嘗試，但也坦言現實考量：「我們這種年紀，差不多年紀的男人只想找更小的。」對於未來的對象，她不設年齡限制，最看重外在感覺與價值觀契合，若有機會發展，會從無壓力的朋友關係開始，慢慢觀察與相處。

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黃嘉千參與全民大劇團黑色幽默音樂劇《你好，我是接體員》演出。（記者潘少棠攝）

《你好，我是接體員》以殯儀館為故事背景，劇中有許多角色是在離開人世之後，才透過擁有陰陽眼的大體化妝師，把那些來不及說出口的話傳達出來。談及劇中生死議題，黃嘉千吐露一段塵封多年的驚悚記憶。她尚未出道前，曾親眼目睹一名朋友因感情問題在她面前輕生，衝擊至今難忘。

黃嘉千回憶：「那震撼力非常大，我第一個反應是handle不住。」由於當時父母不在台灣，加上年代氛圍較少情緒引導，這段經歷長期被壓在心底。直到此次因戲觸及生死課題，才重新面對並梳理過往。

黃嘉千坦言過去未曾深思身後事的處理。（記者潘少棠攝）

談到身後事的處理，黃嘉千坦言過去未曾深思，但認為這是一種必要的準備。聽聞導演柯一正曾提及想「客死異鄉」，她感觸頗深說：「我下一秒都沒辦法控制，人沒辦法掌控任何事。」她笑說自己的物品簡單「很容易看到」，沒有珠寶可留給女兒，即使把鋼琴留下來讓女兒變賣也無妨，「我覺得生活過得有意義比較重要，心裡滿足健康就好」。

回顧演藝歷程，黃嘉千1996年以玉女歌手出道，自主持《完全娛樂》開始全面「大解放」，搞笑、扮醜來者不拒，打趣說當時的自己毫無包袱，是最開心的階段，「那時候很多人問我為什麼敢（扮醜），我就說因為很好玩啊」。她說自己的喜劇啟蒙來自日本喜劇泰斗志村健，童年時常與哥哥模仿《八時全員集合》的短劇，一人扮演志村健，一人扮演石野陽子。對她而言，玉女形象只是包裝，扮醜搞笑才是真正讓她感到樂在其中的表演方式。

黃嘉千與小禎、黃鐙輝搭檔主持《坐吧！聊聊》。（記者潘少棠攝）

如今重返主持領域，與小禎、黃鐙輝搭檔主持《坐吧！聊聊》，黃嘉千保持開放心態，雖自認主持非強項，但經歷人生歷練後，更能同理來賓故事。被問及是否有機會挑戰三金典禮主持，她也不排斥：「可以試試看耶！如果有機會當然OK。」

黑色幽默音樂劇《你好，我是接體員》7月18日於高雄衛武營國家歌劇院演出、8月14日於台中國家歌劇院大劇院演出、9月25-27日於台北表演藝術中心演出。

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