韓女偶像靠金主乾爹搶C位！她痛揭潛規則內幕：我才不當豔星

Hyokey透露，實力不好的女偶像都能站C位。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓女團ARIAZ在解散後，成員效經現階段以Hyokey為名活動，她近期在YoTube上揭露，真的有潛規則以及「乾爹」文化，讓她放棄主演電影的機會，只因為對方要求她拍淋浴戲。

Hyokey在YouTube大膽聊起Sugar Daddy一事，透露有偶像與其公司的CEO交往，兩人年紀相差很大，「這位女偶像唱的部分特別多，而且常常站在C位，就算她的實力沒有很好，這個傳言傳遍了業界，甚至連我都聽到了。」

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Hyokey被要求露背淋浴。（翻攝自YouTube）

Hyokey提到，這樣的狀況不只是偶像遇到，練習生、新人演員也會遭到潛規則。她有個朋友才剛被踢出練習生的行列，過了幾天，公司高層就約她見面，不但點了飲料，還做了很奇怪的舉止，經過這件事情之後，她就放棄成為一個偶像，因為她覺得Kpop的環境真的太噁心了。

Hyokey強調沒打算要當艷星。（翻攝自YouTube）

她自己也有類似的經歷，Hyokey分享，在團體解散之後，朝向演員之路發展，很順利獲得主演電影的機會，但她看到劇本卻發現，第一場戲是要她秀出背部刺青淋浴洗澡，「我那時候猶豫了很久，因為我努力練習了好多年，我學演戲不是為了做這種事情。」她強調，從來沒有想過要當艷星（Sexy Star），雖然每天都很忙、對著錢斤斤計較，過著很簡單的生活，但她很滿足於現在的生活。

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