AV最強武器宣布引退 下海2年半不幹了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本AV女優矢埜愛茉在4月底宣布引退，她是女偶像出身，據傳當初簽約金高達1億日幣（約台幣2010萬），不過拍攝AV不到3年就離開AV界，未來將挑戰戲劇演出。

矢埜愛茉容貌姣好。（翻攝自X）

矢埜愛茉是寫真偶像出身，以前叫前田美里，2024年轉型拍攝AV，A片達人一劍浣春秋稱呼矢埜愛茉是「最強兵器」。不過矢埜愛茉在今年4月28日宣布從AV界引退，她在X上發表聲明，表示：「出道以來2年半以來，我挑戰了許多新事物，當初加入這個業界的原因之一，就是希望能夠拓展工作領域、實現想要做的事情。在這兩年半當中，我真的實現很多夢想。」

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矢埜愛茉以AV女優身分出道2年半，宣布引退。（翻攝自X）

無論是廣播工作、與想要一起工作的夥伴合作、海外活動以及各類媒體上的演出，甚至能參加最喜歡的節目錄製，矢埜愛茉認為，如果當初沒有勇敢踏出那一步，這些都無法實現。她也表示，透過作品累積了很多經驗，能讓大家觀賞到她耗費心力製作的心血，讓她非常開心，並感謝所有支持她的人，讓她度過了很充實的兩年半。

矢埜愛茉發出引退聲明。（翻攝自X）

矢埜愛茉表示，今年將迎來30歲，當她開始思考未來的人生時，想要邁入新階段的想法就更加濃烈，因此希望在30歲之後的日子裡面，活用過去學到的經驗，運用在一直以來喜歡的攝影工作，也想要挑戰演技。

「雖然作為AV女優矢埜愛茉的活動將告一段落，但我仍然會繼續活動，今後也請繼續支持矢埜愛茉。」矢埜愛茉寫道。

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