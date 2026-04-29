（影）邱軍酒駕致死又肇逃 遭國民法官法庭重判10年徒刑

〔記者林嘉東／基隆報導〕唱紅「運轉人生」歌曲的藝人邱軍前年酒駕撞死李姓排班計程車司機後逃逸案，基隆地院國民法官法庭歷經3天審理，今天（29日）下午1點10分宣判，依邱軍犯刑法酒駕致死與肇事逃逸致死罪，分別判處8年徒刑3年6月徒刑 ，合併判處10年徒刑。

唱紅「運轉人生」歌曲的藝人邱軍下午12點20到基隆地院國民法官法庭聆聽判決。（記者林嘉東攝）

國民法官法庭歷經3天密集審理，今天上午9點半，由審判長簡志龍、李辛茹、施又傑與國民法官進行評議，原定下午12點宣判，因評議出現分歧，延長評議至下午1點10分才取得共識，僅邱軍到庭聆聽判決。

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唱紅「運轉人生」歌曲的藝人邱軍下午12點20到基隆地院國民法官法庭聆聽判決。（記者林嘉東攝）

審判長簡志龍表示，邱軍曾犯酒駕前科，獲檢察官緩起訴處分，經確定後，10年內邱再酒駕，法定刑為5年以上徒刑，因此加重其刑，判處邱軍8年；肇事逃逸致死罪法定刑為1年以上7年以下，判處邱軍3年6月徒刑。

邱軍聽判後表示，他尊重司法，對於判決沒有意見，對於媒體問他，被判10年會不會太重，邱軍回說：「不會」，並表示，他會努力、盡可能被害人家屬達成和解，持續向被害人家屬道歉，隨後邱軍二度鞠躬，向被害人家屬與社會大眾道歉，造成大家的麻煩。

邱軍2024年12月27日凌晨和女友、友人到基隆市某餐館狂灌啤酒、小米酒，他凌晨4點多開車載女友離開，在基隆市信一路撞上路邊排班的李姓、與陳姓計程車司機，致李死，陳受傷，邱軍肇事逃逸2天後投案。基隆地檢署去年5月將邱軍依涉犯刑度3年以上酒駕致死與1年以上肇事逃逸致死罪起訴。

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