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娛樂 最新消息

（影）被傳嘴歪流口水 孫德榮親自還原真實狀況

孫德榮在臉書曬出躺在病床的照片。（翻攝自臉書）孫德榮在臉書曬出躺在病床的照片。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕65歲知名經紀人孫德榮罹患膀胱癌3期，長年飽受疾病痛苦。有媒體報導孫德榮驚傳小中風，緊急送醫，目前正住院接受治療，更指他嘴歪流口水、包尿布解決如廁問題。孫德榮今（30）稍早在社群平台發文及影片曬出自己「最真實的現在」更說：「孫腫腦中風治療中，5月3日一定出席母親節公益活動」。

孫德榮拍影片展示自己目前精神狀態美好。（翻攝自臉書）孫德榮拍影片展示自己目前精神狀態美好。（翻攝自臉書）

被說成「手腳無力、說話含糊卻因惦記拍攝行程而強忍不適，直到在餐廳出現嘴角歪斜、流口水等嚴重異狀，才被友人強制送醫」、「直到醫師下達最後通牒嚴格要求他必須戒除宵夜與油膩飲食，並維持規律運動」的孫德榮，在影片拿著菜單表示自己要吃早午餐，起先笨笨呆呆的模樣，下一秒就手腳俐落的揮拳「貓下去」，恰好與店名諧音，影片中看起來他動作非常靈活。

孫德榮將自己2022年的照片和現在的照片並排在一起。（翻攝自臉書）孫德榮將自己2022年的照片和現在的照片並排在一起。（翻攝自臉書）

孫德榮更在社群曬出自己2022年和現在的模樣，從照片看來，孫德榮氣色不錯。事實上，孫德榮昨天起床後的確出現身體搖晃、講話不清楚的狀況，他硬撐著跟朋友去吃早午餐，朋友緊急將他送急診，經過治療，現在身體已恢復八成，雖然醫師囑咐他要住院，他仍強調會出席5月3日的母親節公益活動。

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