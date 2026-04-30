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娛樂 電視

到現在還會哼26年前《飛龍在天》主題曲！賈靜雯鬆口未來目標

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后賈靜雯在YT頻道《璞之妍五分鐘》中，和璞之妍蔡佳芬院長展開對談，聚焦女性、健康與愛自己的核心議題。她認為不同時期的自己呈現出不同樣貌，從青澀到成熟，每一個階段都是真實的自己。她笑說，看到2000年播出的《飛龍在天》甚至會忍不住哼起主題曲，武媚娘與《倚天屠龍記》趙敏等角色至今仍深植人心。

賈靜雯談女性自我定義與年齡自由。（璞之妍提供）賈靜雯談女性自我定義與年齡自由。（璞之妍提供）

她也分享，雖然因為《我們與惡的距離》與《瀑布》拿下金鐘、金馬獎座，但在接演之前其實也曾懷疑自己，在與團隊討論後，才理解他人所看見的可能性，讓她更願意嘗試不同角色。除了演員身份，她也跨足製作人領域，從不同角度理解產業，並持續挑戰舒適圈。談到未來，她表示導演是一個讓她敬佩的職業，也笑說希望有一天能體驗當導演的世界。

另外，在談到下一代與「美」的關係時，賈靜雯分享孩子開始愛漂亮其實是日常中自然發生的事，只要看到孩子在化妝台前停留，就知道她們正在探索「變美」，觀察到孩子性格不同，理解每個人對「美」的定義本來就不同。

賈靜雯參與YT《璞之妍五分鐘》破200萬觀看。（璞之妍提供）賈靜雯參與YT《璞之妍五分鐘》破200萬觀看。（璞之妍提供）

她提到，當孩子開始比較外貌時，會透過溝通讓她們理解，每個人的樣子都是獨特的存在。蔡佳芬院長也分享，孩子透過穿高跟鞋、塗口紅等方式探索自我，父母的角色是陪伴與引導，幫助建立自我認同。最後也呼應整段對話，「美」不只是外在樣貌，而是一種被看見與被允許成為自己的過程。

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