張宇59歲生日 愛妻十一郎發長文甜喊「我的爺」

張宇（左）與老婆十一郎感情深厚。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕今（30）日是資深歌手張宇59歲生日，他與愛妻十一郎（本名蕭慧文）走過近30年婚姻時光，2人不僅是音樂創作默契搭檔，也是彼此生命中最深依靠，一早時一郎感性在臉書發長文感謝張宇，最後更甜喊：「生日快樂，我的爺。』

十一郎回憶2018年從微博看到張宇擅自決定要無限期暫停工作，雖然覺得任性，但想他應該是真的累了，也一邊覺得高興，終於可以回來陪她，「這8年，我看著他照顧癌後父親，雖然從小沒有一起生活，但在最後的那段時日，他帶同住父親進出醫院，幫忙清理穢物，做著人子該做的事，直到最後，安靜地幫父親辦了一場告別式，讓一生的恩怨全部消散。」

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除此之外，十一郎透露也看著張宇參加高爾夫球隊，擔任總幹事，為球隊想花招，讓每一個月的例賽充滿樂趣，「可是背後的訂球場、討論菜單、設計計分公式和表格、遊戲發想…..我簡直不能相信，這是過去在工作場域什麼都不必操心，什麼都有人幫他安頓妥當的人，可以也願意的投入，甚至有時為了成全某些事而低聲下氣。」

十一郎說，她像個生了女兒捧在手裡寶貝著的媽媽，看著張宇去別人家跪在地板抹地那樣心疼，卻說這是學習和服務，「他也幫我分攤很多家事，但有時我仍埋怨他做的不夠，他生氣，然後做更多；我常常替他委屈，這麼熱愛唱歌的人，20幾年，一直受著僵直性聲音痙攣之苦，到處尋醫，不管中醫、西醫、靈療…. 只要有人給一線希望我們就去，卻仍然無法徹底解決這個問題。」

硬撐多年，十一郎透露張宇終究不敢再站上舞台，「即使不敢站上舞台，他仍然在練唱，每天每天唱….他說不唱，可能說話都有問題；一想到這些，我就哭，甚至求關老爺折我的壽來讓他痊癒，別再如此折磨我們。」

十一郎最後感性示愛：「今年他59了，逢9不過生日，但我誠心期盼過完5字頭，一切好轉。生日快樂，我的爺！」

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