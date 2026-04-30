周華健親揭「那一夜」自責與後悔 來台半年改變一生

〔記者陳慧玲／台北報導〕65歲的周華健唱過許多動人情歌，但對感情的剖析也越加直接，最近他推出新歌《那一夜》，直言女生或許在情感中投注過多想像，而男生則可能從未真正想過明天。

周華健透過歌曲唱出不同性別的內心獨白。（滾石提供）

周華健坦言：「其實在我們年輕的時候，當你遇見一位帥哥或美女，往往會編織出一段完整的未來，但事實並非如此，就是沒有緣分。」他也以男生的角度說：「我不想對這個男生太苛刻，只想說，妳看錯我了，我不是妳的一整片絢麗錦繡。」

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這首《那一夜》，其實是要和周華健之前唱過的《蕾絲花邊》做對照，他談到：「如果把男女兩首歌連在一起，故事就會變得非常完整，好像沒有人這樣做過，突然就有一個『靈光一閃』的感覺。」

周華健覺得女生在感情方面往往投注更多想像。（滾石提供）

周華健分享，從男性視角出發的《那一夜》，不只是單純的遺憾或執著，而是在回憶中逐漸釐清的「看錯與看清」。他坦言，「人生中也曾歷經懷疑、自責與後悔，但正是這些片段，構成了如今更完整的自己。」他也回想起年輕時來台求學，在短短半年內面對全然不同的人生樣貌，讓他開始重新思考未來方向。

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