李多慧遭控違約賠天價！無懼633萬求償露面回應了

李多慧在台接20代言，竟遭控違約求償天價。 （記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕南韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展邁入第3年，憑藉高人氣接下超過20項代言。然而，人紅是非多，近日爆出宇澄生技指控其違約並求償高達633.5萬元的爭議。今日（29日），李多慧不畏爭議為白蘭氏「養蔘元氣凍」站台，成為焦點。

針對宇澄生技提出的違約告訴，李多慧所屬經紀公司愛倫娛樂先前已發布聲明反駁，強調李多慧已依約履行相關內容，並無任何違約情事。經紀公司指出，雙方目前的爭議點在於對「合作細節」與「契約主體」的認知落差，目前已進入法律程序與調解階段，並強調公司方一直展現充分的履約誠意，對於廠商主張的違約說法並不認同。

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李多慧現身回應違約爭議。 （記者潘少棠攝）

今日活動現場，李多慧依舊展現招牌熱情活力，似乎未受影響，她也首度在事發後正面回應，「我的公司確認中，沒問題的。合約期間跟義務都有履行，確認中沒有問題。完全不擔心。」

此外，今傳出因隊內霸凌離開球團的南韓職棒起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿，近日傳出已與台灣經紀公司完成簽約。過去也待過起亞虎的李多慧聽聞後面露驚訝，不過對事情並不太了解，認為鄭嘉睿來台灣會開心吧，自己則沒有類似經驗。

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