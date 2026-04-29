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娛樂 最新消息

鳳梨勝訴！法院認證馮語婷是大叔 巴毛酸爆李怡貞「好騙」

大叔裝女神？鳳梨贏了。（翻攝自臉書）大叔裝女神？鳳梨贏了。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸控告粉專「馮語婷」誹謗一案，昨（28）日由嘉義地院揭曉真相：長期以「新一代女戰神」自居的馮語婷，幕後操作者竟是一名高姓男子，法院因散布不實言論已觸犯「散布文字誹謗罪」及「恐嚇危害安全罪」，但考量其已支付30萬元與鳳梨達成和解，判處拘役50日，緩刑2年。

案件宣判後，焦點意外轉向曾為馮語婷身分背書的律師李怡貞。由於李怡貞曾在2023年底曬出與馮語婷的合照，並力證對方是「如洋娃娃般精緻」的美女，引發外界對其專業判斷的質疑。

巴毛狠酸李怡貞好騙 。（翻攝自臉書）巴毛狠酸李怡貞好騙 。（翻攝自臉書）

知名律師巴毛隨即在社群平台開酸，直言法院已經認證馮語婷就是個假帳號、實為大叔操作，更點名李怡貞當初信誓旦旦要幫網友確認身分，甚至還拍了合照，諷刺意味十足地表示：「怎麼這麼好騙」。

向來與馮語婷水火不容的網紅陳沂也沒放過機會，直接點名李怡貞。陳沂痛批，馮語婷過去塑造「超商領貨身分證被認出」的美女人設全是一場空，結果竟是「摳腳大叔」在操作。陳沂質疑，正因為有李怡貞這位律師的強力背書，才導致眾多網友上當受騙，甚至相信該帳號的造謠內容。

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