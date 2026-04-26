好心有好報！巫啟賢爆料向張清芳借百萬 她打麻將二話不說答應結局更暖

張清芳穿得相當性感。（上引娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」，今（26日）晚在台北小巨蛋登場，張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使1年，為了籌募長照醫療興建基金，她登高一呼，邀集演藝界歌王、影后共13人，讓這場慈善演出星光閃閃，巫啟賢與張清芳合唱，也爆料20多年前向張清芳「借錢」往事，如今他回報捐款，相當溫暖。

金馬影后張艾嘉今晚為演唱會擔任引言人，強調這場演出就是關懷，張清芳爆料，之前歌手要彩排，巫啟賢卻遲遲沒有出現，她打電話一問，原來巫啟賢護照掉了無法回台灣，笑說巫啟賢就是常找麻煩的人。

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張清芳（左）號召慈善演唱會，巫啟賢共襄盛舉捐款行善。（上引娛樂提供）

張清芳與巫啟賢合唱《舉棋不定》，巫啟賢為了感謝台下支持慈善演唱會的觀眾，他特別獻上高難度的《太傻》，並透露把唱酬10萬加碼到50萬捐出來，張清芳透露，去年在美國巫啟賢已先捐出50萬，因此加起來共捐了100萬。

巫啟賢則開玩笑說，這是「我為自己留後路」，因為20多年前他上綜藝節目，設計要打電話給好友借錢，「我想來想去，樂壇裡最有錢是張清芳」，因此他打給張清芳借100萬，電話中還聽到打麻將的「碰！」聲。人在打麻將的張清芳二話不說答應，叫巫啟賢隔天上午10點到她家樓下拿錢，後來張清芳知道這是節目設計，還念了巫啟賢「沒禮貌！」

感念過去張清芳的大方，因此現在巫啟賢也捐出百萬行善，他還開玩笑跟張清芳說：「好心有好報，希望以後我可以向妳借5百萬。」

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