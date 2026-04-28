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娛樂 最新消息

侵害范姜配偶權「粿王」判賠100萬 粿請求不公開判決書 希望落空

粿粿和王子。（翻攝自IG）粿粿和王子。（翻攝自IG）

〔記者張文川／台北報導〕藝人「粿粿」去年10月與前夫范姜彥豐傳出婚變，范姜認為「王子」邱勝翊介入婚姻，並掌握2人偷情鐵證，提出民事侵害配偶權訴訟，請求粿粿、王子2人連帶賠償100萬元，法院日前開庭時，粿粿和王子的律師當庭「認諾」願意賠償，士林地方法院今判王子與粿粿應連帶賠償100萬元；粿粿在審理期間請求法院不要公開判決書，但法院表示婚姻爭執事件依法必須上網公開，但會隱匿當事人姓名。

范姜彥豐起訴主張，其配偶粿粿和王子，自2025年4月赴美國遊玩返台後，即有超乎一般朋友間社交應有的界線的交往，並有逾矩的行為，毫不避諱周遭親友知悉他們間的關係親密，共同侵害他的配偶權，因此訴請賠償精神慰撫金100萬元，及法定遲延利息。

士院法官審理後認為，2名被告對於范姜主張的事實及聲明請求，皆已當庭認諾，法院基於被告的認諾，而判決被告敗訴，判決命粿粿、邱勝翊連帶賠償精神慰撫金100萬元，並自起訴狀送達被告的隔天開始（2025年12月12日）至清償日起，計算法定遲延利息，年息5%；訴訟費由被告粿粿、王子連帶負擔。全案仍可上訴。

粿粿的律師在審理期間，向法官請求不公布判決書，但士院指出，依人權公政公約規定，婚姻爭執訴訟事件，應將裁判書遮隱當事人姓名後，始予公開；又依司法院114年函，「婚姻爭執」包含侵害配偶權訴訟。因此本件不予揭露當事人姓名，判決書將於隱匿當事人姓名後，依法公開。

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