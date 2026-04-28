李多慧徵全能製作人！月薪上看7萬 多項福利曝光

啦啦隊女神李多慧徵才。（資料照；新視紀整合行銷提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧近年在台灣人氣持續攀升，除了應援活動外，也積極經營個人YouTube頻道。近日她再度公開徵才，宣布擴編影音製作團隊，這次鎖定的是「整合型PD（製作人）」，消息曝光後立刻引發粉絲與業界關注。

不同於一般單一分工的職位，此次招募的PD被定位為全能型人才，需從企劃發想、拍攝執行到後製剪輯全程參與，幾乎一手包辦整支影片的製作流程。李多慧也在徵才說明中強調，該職位屬於「完整內容負責制」，每位製作人需獨立經營內容單元，顯示她對頻道發展已有更系統化與長期的規劃。

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據了解，李多慧今年已與經紀人在台成立公司，逐步擴大團隊規模。繼先前招募助理後，此次再開出製作人職缺，月薪落在新台幣4萬5千至7萬元之間，依經驗與能力調整，已屬業界中上水準。此外，公司也提供多項福利，包括最高3個月年終獎金、年度機票補助上限3萬元，以及1萬元生日禮金等，整體待遇相當具有競爭力。

在條件方面，應徵者需具備YouTube頻道經營經驗，並能提供實際作品佐證，同時熟悉剪輯軟體如Final Cut Pro，並具備攝影基礎與設備操作能力。若擁有韓文溝通能力或曾參與頻道成長經驗，則更具優勢。

整體而言，該職缺不僅門檻不低，也反映出李多慧對內容品質與品牌經營的高度重視。隨著團隊逐步成形，她在影音領域的布局與發展，後續表現也備受期待。

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