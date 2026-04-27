《麥可傑克森》有望推續集！導演宣示主權放話：若換人不如殺了我

導演安東尼法奎第一次看到賈法傑克森的照片，還以為他是真的麥可傑克森。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕傳記電影《麥可傑克森》在全球票房開紅盤，全球首週票房橫掃2.17億美元（約台幣68億元），寫下影史傳記電影最佳開片紀錄。不過電影相關因為法律爭議，刪減掉部分劇情，導演安東尼法奎接受專訪坦言晴天霹靂，還原心路歷程。

不少影評批評，《麥可傑克森》美中不足的是，電影太過淡化麥可傑克森生前的爭議，其實外媒《綜藝報》曾報導，一開始的劇本安排，就是從麥可傑克森被指控猥褻兒童，為電影揭開序幕，片中第三幕主要將描述這些醜聞。

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只是後來麥可傑克森遺產管理機構突然發現，麥可傑克森與其中一名指控人的和解協議中，有一項是禁止任何電影描繪或者提到他，因此劇組不得不讓第三幕打掉重來。最後補拍長達22天，導致預算增加了1500萬美元（約新台幣4.7億元），這筆錢最後由麥可傑克森遺產管理機構自行承擔。

導演安東尼法奎搶著拍《麥可傑克森》續集。（達志影像）

導演安東尼法奎（Antoine Fuqua）接受《deadline》專訪時，坦言每部電影都有不同的挑戰，像是他先前正準備提交電影《自由路上》（Emancipation）的導演剪輯版時，就發生男主角威爾史密斯掌摑克里斯洛克的事件，讓他感到天崩地裂；結果類似情況又在《麥可傑克森》上發生，同樣在交出導演剪輯版時接到電話，宛如被揍一拳一樣，讓他坦言真的是非常煎熬的一天。之後他與編劇約翰洛根經過多次開會，最後發展成現在這個版本。

根據《好萊塢報導者》報導，為了補拍，製片人格拉漢姆金（Graham King）獲得了1000萬美元的報酬，導演安東尼法奎則多領了1500萬美元的酬勞。妙的是，資深影劇記者傑夫史奈德（Jeff Sneider）在節目《Hot Mic》上爆料，因為傑克森家族一直在片場指手畫腳，安東尼法奎不堪其擾，與他們關係並不好。而安東尼法奎其實並未參與補拍，而是由製片人格拉漢姆金進行後續處理。傑夫史奈德還直指，安東尼法奎雖然退出補拍，仍然配合宣傳行動，被形容根本是收了封口費（shut up and promote the movie）。不過此說法並未獲得證實。

不過《deadline》最後詢問安東尼法奎是否想要拍攝續集？他強調當然想，只是要看檔期安排，「如果讓別人執導了，那不如殺了我吧！」據悉，獅門影業正在評估續集的可能性。

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