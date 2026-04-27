陳漢典扮豬八戒「調戲女觀眾」 真實身分揭曉…全場看傻

陳漢典（中）擔任王傳一（右）、朱德剛（左）《壹加一剛好比三小》高雄場嘉賓。（嚞娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕由王傳一、朱德剛攜手打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，上週末於高雄迎來最終場演出。特別邀請陳漢典擔任壓軸嘉賓，「一典兄弟」首度於舞台正式合體，從排練階段便火花四射，正式演出更是節奏全開、笑點連發，讓觀眾直呼：「完全失控地好笑。」

陳漢典（中）擔任王傳一（右）、朱德剛（左）《壹加一剛好比三小》高雄場嘉賓。（嚞娛樂提供）

王傳一（右）、朱德剛（左）跨界合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）

《壹加一剛好比三小》自台中首演以來場場口碑爆棚，演出不僅融合《六十六》、《玲瓏塔》及俐落的七塊板等傳統相聲基本功，更巧妙加入脫口秀式的生活觀察與自我剖白，讓觀眾在笑聲中看見語言的力量，以及人與人之間「好好說話」的可能。

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其中，王傳一在個人段落中，以幽默方式分享一路走來的心境轉折，從靜候機會到跨出舒適圈的挑戰，字句間笑中帶誠；朱德剛則憑藉深厚的相聲底蘊穩住全場節奏，兩人一捧一逗、一來一往，讓傳統藝術與現代表演激盪出全新火花。

陳漢典在《壹加一剛好比三小》發揮搞笑功力。（嚞娛樂提供）

陳漢典在《壹加一剛好比三小》發揮搞笑功力。（嚞娛樂提供）

最終場壓軸嘉賓陳漢典也展現「模仿小天王」的超強實力，火力全開帶來一連串經典模仿，從綜藝天王徐乃麟，到秀場傳奇高凌風、陽帆，神情與節奏皆精準到位，現場如雷掌聲。

陳漢典在《壹加一剛好比三小》搞笑扮演豬八戒。（嚞娛樂提供）

來到熱情的南台灣，陳漢典更是大秀台語諧音梗功力，現場拋出連串謎題：「頭真圓（台語），猜一位女明星？」答案是陶晶瑩；「韭菜一個（台語），猜一位女歌手？」答案是郭采潔；「稍坐起來（台語），猜一位男演員？」則是修杰楷。其中最令人拍案叫絕的，是將台語的「中午謀呷（台語）」聯想到日本歌姬中島美嘉，神來一筆的靈活語感與即興反應，讓現場笑聲一波接一波。

陳漢典在《壹加一剛好比三小》搞笑扮演豬八戒。（嚞娛樂提供）

陳漢典在《壹加一剛好比三小》搞笑扮演豬八戒。（嚞娛樂提供）

節目第四段「西遊記」橋段更是將全場氣氛推向最高潮。陳漢典化身豬八戒，造型吸睛且演出極致放飛，甚至走下舞台與觀眾即興互動，讓現場瞬間沸騰。沒想到，他隨機點中的幸運女觀眾，竟是其新婚妻子Lulu黃路梓茵，真實身分揭曉後，笑點瞬間升級。台上王傳一見狀立刻精準接梗大喊：「豬八戒，不要調戲陳漢典的老婆，趕快回來！」這場超展開的神反轉橋段引爆全場高潮，原來Lulu特別南下「愛相隨」支持老公演出，意外成為當晚最驚喜且令人印象深刻的動人瞬間。

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