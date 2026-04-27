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娛樂 最新消息

林青霞優雅老去 39歲步入家庭不後悔選擇

林青霞在分享會上始終笑臉迎人（圖左），離開時被大批影迷包圍爭相要簽名（圖右）。（香港星島日報）林青霞在分享會上始終笑臉迎人（圖左），離開時被大批影迷包圍爭相要簽名（圖右）。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕旅居香港的71歲資深女星林青霞，25日以作家身分現身香港中文大學崇基學院，完美詮釋優雅老去，會中她以主講嘉賓身份分享人生智慧，更意外談及一段在飛機上險失明經歷。

在分享會上，林青霞細數從17歲出道到39歲在事業高峰時選擇步入家庭，後來為了不與社會脫節而開始學習寫作、畫畫和攝影，不斷豐富自己人生的心路歷程。

她開心和現場影迷揮手。（香港星島日報）她開心和現場影迷揮手。（香港星島日報）

會中，林青霞透露人生中最難忘的經歷之一，是在拍攝電影《龍門客棧》時眼睛受傷，險些失明，當時她在回港飛機上痛哭不止，卻沒想到後來竟憑該片獲得金馬獎多項提名。當被問及如何面對人生的選擇時，林青霞說：「我不會為自己的選擇後悔，做出選擇之後就努力做好。」

林青霞積極、樂觀、充滿生命力的心態，讓在場的每一位觀眾都深受感染，為之讚嘆喝彩。當天她出席活動一身藍色襯衫搭配卡其色裙，頂著半丸子頭畫著淡妝，臉上依稀浮現不少皺紋，但最讓影迷讚嘆的是林青霞滿頭白髮，一頭散髮卻藏不住全身散發的優雅韻味，把「優雅老去」最高境界發揮到淋漓盡致。

相關新聞：71歲林青霞滿頭白髮 完美詮釋優雅老去

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