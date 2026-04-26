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娛樂 星座

週運大洗牌 這生肖強勢登頂財愛事業全贏

12生肖4月26日～5月2日週運出爐。（AI生成資訊）12生肖4月26日～5月2日週運出爐。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理生肖專家曼樺老師整理出4月26日～5月2日這週，12生肖整體運勢。曼樺老師列出事業、財運、愛情、健康四方面前3名生肖，其中屬馬的人表現最亮眼，各方面都名列前茅，是本週大贏家。

☆事業運

▲第1名 馬

屬馬的人在這一週生活中充滿新氣象，強運讓他們連連碰上好事。在事業方面，屬馬的人本週對於理財方式有新想法，不妨試著落實，說不能能小賺一波。

▲第2名 牛

屬牛的人本週心情超好，不但能遇到許多大快人心的事，而且笑容也會常駐。在事業方面，屬牛的人需要「創新」，新的方案、新的合作廠商，都是本週一起打拚的好夥伴

▲第2名 蛇

本週還有一個生肖事業運排名第2，那就是屬蛇的人。屬蛇的人本週好奇心特別旺盛，這也成為事業上的助力，能更努力研發新產品、新項目，就算因為這樣而辛苦一點，也不在乎，這些老闆都看在眼裡。

▲第3名 鼠

屬鼠的人本週勝在「穩」。透過努力工作可以證明自己並非泛泛之輩，職場上靠實力，不必諂媚。

☆財富運

▲第1名 馬

屬馬的人本週財運也非常好，一點也沒有受到太歲當頭坐的影響，且偏財運看俏，建議規劃理財方案。

▲第2名 蛇

屬蛇的人本週財運上升，財源來自於工作，有可能是規劃的方案獲得認可，成功進入簽訂合約的階段，可緩解之後2個月的焦慮。

▲第3名 牛

屬牛的人本週正才穩步上揚，工作安排滿檔。雖然有財運，但要小心消費陷阱，還有可能會有人向你借錢。

☆愛情運

▲第1名 馬

屬馬的人除了事業運強、財運大發，愛情運勢也相當旺盛。可以和好友參加時尚活動，有可能意外發現自己心儀的另一半，別認為交往機會渺茫，只要主動出擊，還是有機會成功。

▲第2名 鼠

屬鼠的人本週愛情運上升，碰到心儀的對象心裡有種小鹿亂撞的感覺，或是朝思暮想的人終於來到你的面前，讓你有機會把握這次機會。

▲第3名 牛

屬牛的人愛情運可說是甜上加甜，穩定的關係中彷彿又摻了蜜，明顯感受到幸福，且生活中也會出現驚喜。用心被另一半看到，對方也會有所回應。

☆健康運

▲第1名 馬

健康運佳，唯一要注意的就是「足部」。趁機保養、護理，有空可以多泡腳或找個時間做一次足底按摩，同時放鬆身心。

▲第2名 蛇

屬蛇的人健康運佳，主要因為心情好，所以感覺通體舒暢。建議利用假日和家人一起到郊外踏青，有利健康之餘，還能享受天倫之樂。

▲第3名 牛

屬牛的人健康運不錯，經過了舟車勞頓後，好好的休息可以替接下來的努力打好基礎。有機會迷上新的運動，在陽光下好好揮灑汗水吧。

《民俗說法，僅供參考》

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