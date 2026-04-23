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娛樂 最新消息

南韓破尺度表演登台！女粉遭猛男「用力頂撞」氣氛失守

沉浸式人體藝術秀《TOUCH FIVE》今起登上Legacy Max。（記者潘少棠攝）沉浸式人體藝術秀《TOUCH FIVE》今起登上Legacy Max。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓弘大夜晚「最猛最辣」話題演出空降台北！沉浸式人體藝術秀《TOUCH FIVE》今（23）起登上Legacy Max，不只把原汁原味的火辣尺度搬來，更直接升級互動強度，誓言讓觀眾從「坐著看」變成「全身參與」，感官全面被撩爆。

沉浸式人體藝術秀《TOUCH FIVE》今起登上Legacy Max。（記者潘少棠攝）沉浸式人體藝術秀《TOUCH FIVE》今起登上Legacy Max。（記者潘少棠攝）

這場從首爾弘大紅到台灣的演出，最大賣點就是「距離幾乎為零」。演員不只在台上發光，還直接走進觀眾之間，近到可以感受到呼吸與肌肉的節奏，視線對上那一刻，很多人都笑說「根本來不及害羞就先心跳失控」。

有名幸運女觀眾被拖到台上，近距離被猛男在安全範圍內「用力頂撞」。（記者潘少棠攝）有名幸運女觀眾被拖到台上，近距離被猛男在安全範圍內「用力頂撞」。（記者潘少棠攝）

不同於傳統舞台的遙遠觀看，《TOUCH FIVE》就是要人被包圍、被拉進去，有種「下一秒會發生什麼都不確定」的危險魅力；今晚甚至有名幸運女觀眾被拖到台上，近距離被猛男在安全範圍內「用力頂撞」，火辣尺度無上限。

沉浸式人體藝術秀《TOUCH FIVE》今起登上Legacy Max。（記者潘少棠攝）沉浸式人體藝術秀《TOUCH FIVE》今起登上Legacy Max。（記者潘少棠攝）

為了這次台北場，團隊透過大型LED螢幕搭配即時影像，把演員每一個細節放到最大，演員肌肉線條、汗水流動、眼神變化，全都放大到讓人無法閃躲。

更狠的是，台北場還偷偷加碼全新場景，甚至強化互動設計，讓現場氣氛直接升溫到「隨時可能失控」。主辦單位私下也鬆口，這一版可說是比首爾更大膽、更直接，「觀眾的參與感會比想像中還深」。

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