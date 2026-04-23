說好的「嵐永遠都是5個人」？娃娃獨缺松本潤 網笑：集資雕像

日本國民天團「嵐」首度推出娃娃，但獨缺松本潤，粉絲笑稱要集資做雕像。（圖擷取自「famikura-store」網站）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著日本國民天團「嵐」結束活動進入倒數，星達拓娛樂（前身為傑尼斯）推出新的商品，引人注目的商品為首次登場的娃娃，但是5人團體「嵐」卻獨缺松本潤的娃娃，讓許多粉絲直呼「不是說嵐永遠是5個人嗎」、「難不成要集資做雕像嗎？」相關話題甚至一度登上社群平台「X」的熱門趨勢。

星達拓娛樂在官方「X」公布的「嵐」最後商品資訊有明信片、娃娃、2026年巡迴演唱會的宣傳冊等，販售日期分別為5月1日、8日，而所有「嵐」的相關商品都將於6月15日日本時間11點下架，另外要注意，娃娃部分僅有在線上商店販售。

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消息一出，讓許多「嵐」的粉絲紛紛留言「希望有一天松本潤能被製作成雕像」、「真的想要收集5人的娃娃」、「如果松本潤本人不希望被做成娃娃，希望他有一天能做成雕像」、「所以什麼時候出松本潤雕像」、「尊重松本潤不想出娃娃跟壓克力立牌的意願」、「這很有松本潤的風格」、「等著我們帶4隻娃娃去雕像聖地巡禮」。

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