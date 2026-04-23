《陽光女子合唱團》中國台灣爭議延燒1個月！安心亞首露面回應

安心亞（右）今和胡宇威一起出席眼鏡品牌活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》全台賣破7.7億元，卻因中國官方微博文案提到「中國台灣地區」被指自我矮化，又因電影獲得台灣逾1800萬元的補助，引發影迷激烈反彈。而安心亞、鍾欣凌等人到中國宣傳，引起台灣影迷不滿。事隔近一個月，安心亞今和胡宇威一起出席眼鏡品牌活動，是該片事發後，第一個出來面對媒體的演員。

安心亞被問到電影在中國宣傳引發的風波，坦言當下心情有點受影響。（記者陳奕全攝）

被問到電影在中國宣傳引發的風波，坦言當下心情有點受影響，「但我覺得我們團隊很努力，也正面思考，希望作品可以帶給大家力量跟溫暖，也希望社會多有一點愛。」至於導演和其他演員的心情如何？她則稱大夥兒都用正能量看待，畢竟電影的初衷就是盼望能帶給社會溫暖的愛，「導演也很有愛，他希望電影可以把愛跟陪伴傳達出去。」

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安心亞表示電影的初衷就是盼望能帶給社會溫暖的愛。（記者陳奕全攝）

然而她是去宣傳活動，遭捲入風波，也被許多網友謾罵，會感到委屈？她指出當下會一點影響心情 ，但後來還是往好的地方想，強調：「想用歌聲傳遞愛。」數度用言語呼應《陽光女子合唱團》的劇情。

《陽光女子合唱團》在中國票房不理想，會感到難過？她說自己不會這樣看待整件事，「希望作品能讓全世界觀眾看，不管一個看、五個看、十個看，都是好事。」至於續集？她稱「目前沒有聽說」。

胡宇威（左）近來要回歸戲劇圈，準備開拍台劇。（記者陳奕全攝）

此外，她和胡宇威今都戴品牌眼鏡現身，書卷氣濃厚，已奔四的兩人被問及會不會擔憂老花眼，胡宇威坦言身旁有朋友已經開始，「他們都說是一個瞬間就老花，我有點害怕，雖然知道這是生活的一部分，但沒有心理準備，也不想面對。」而胡宇威近來要回歸戲劇圈，準備開拍台劇。

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