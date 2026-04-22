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娛樂 最新消息

被徐巧芯提告柯建銘沒出庭 四叉貓爆民眾黨護航

民進黨立委柯建銘。（資料照，記者塗建榮攝）民進黨立委柯建銘。（資料照，記者塗建榮攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院院會去年3月25日審議國民黨提案2項公投案，民進黨與國民黨立委發生激烈對峙，時任民進黨團總召柯建銘在拍桌時因拐杖前端彈飛，打到國民黨立委徐巧芯，台北地檢署2月依過失傷害罪起訴柯建銘。

台北地院昨（21）日首度開庭，柯建銘未到庭，審查庭法官呂政燁等候15分鐘後，諭知將囑託檢察官拘提柯建銘，但4時2分法官改變主意，認為立法委員除現行犯外，須立法院會同意才可以逮捕，因此撤銷囑託。

網紅「四叉貓」劉宇隨後在臉書發表示：「去年3月25日柯建銘拿拐杖敲桌子，拐杖斷掉打到徐巧芯，徐巧芯告柯建銘過失傷害；今年4月10日，民眾黨提案把立法院本期會期延至8月31日；4月21日，徐巧芯告柯建銘，柯建銘沒出庭，但因為立法院議會期間，所以無法拘提柯建銘。」

四叉貓霸喊：「我現在可以喊『民眾黨護航柯建銘，幫忙延長立委保護傘」嗎？」

柯建銘委任律師昨午16時6分也趕達法院，他向法官表示律師沒有收到開庭通知，看到新聞才立即趕達法庭；呂政燁說開庭通知已於3月3日送達給柯建銘，法官接著表示另排庭期，定6月23日下午開庭。

2025年3月25日晚間7時許，立法院會審議公投案，柯建銘不滿議事程序，手持拐杖敲桌抗議，在敲桌過程中，拐杖前端突然脫手噴飛，不慎擊中徐巧芯手臂造成紅腫傷勢，徐巧芯控告柯涉傷害罪，台北地檢署今年2月12日依過失傷害罪起訴柯建銘。

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