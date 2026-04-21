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娛樂 最新消息

重機炸翻台北 《Moto極速傳奇》聲浪震翻美麗華

賽車電影《Moto極速傳奇》於大直美麗華舉辦重機車聚特映會。（原創娛樂提供）賽車電影《Moto極速傳奇》於大直美麗華舉辦重機車聚特映會。（原創娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕歷時十年打造的賽車電影《Moto極速傳奇》還沒正式上映，已先在台北街頭「引擎全開」。

劇組近日在大直美麗華舉辦「重機騎士車聚特映」，直接把電影院門口變成小型賽道，數十台重機轟鳴進場，聲浪震到讓路人全停下腳步，現場氣氛宛如國際賽事降臨台北，吸引民眾狂拍照打卡。

活動現場集結多個車隊，包括榮秋重機、恒典摩托與人氣「O-Riders 5」女騎士團，從重裝皮衣到全套防摔裝備全副武裝登場，帥度直接破表。

尤其女騎士團一現身就成為焦點，甜美外型搭配重機霸氣，成功打破「重機＝男生專利」的刻板印象，也讓觀眾大喊：「帥到戀愛！」

《Moto極速傳奇》特映吸引重機迷熱情參與。（原創娛樂提供）《Moto極速傳奇》特映吸引重機迷熱情參與。（原創娛樂提供）

《Moto極速傳奇》作為全球首部與MotoGP官方合作的賽車電影，從還沒開演就把觀眾情緒拉滿，有騎士頂著高溫穿全套裝備現身，只為參與這場「速度與信仰」的盛會。

電影聚焦年輕車手塞拉，在失誤跌落谷底後，被迫接受與父親的嚴苛訓練，同時陷入與刺青師露娜的感情糾葛，在親情、愛情與夢想三方拉扯下，情緒張力破表。《Moto極速傳奇》將於5月8日全台上映。

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